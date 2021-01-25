Kartepe tatille birlikte canlandı

Kocaeli merkeze 40, İstanbul'a ise 100 kilometre uzaklıktaki Kartepe Kayak Merkezi, kış aylarında kayakseverlerin çoğunlukla ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Kayak merkezinde 300 oda, 2 elit villa ve 50 apart bulunurken, ziyaretçiler, uzunluğu değişen, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği pistlerde karın tadını çıkarıyor.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de tatilciler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak zaman geçiriyor.

- "Karın gelmesiyle talep çok yoğun"

Kartepe Kayak Merkezi Üst Yöneticisi (CEO) Arzu Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde 30-40 santimetre kar bulunduğunu, bu nedenle kayak pistlerini açtıklarını söyledi.

Yarıyıl tatili dolayısıyla ziyaretçilerden yoğun talep gördüklerini ifade eden Erdem, "Salgından dolayı taleplerin tamamını karşılayamıyoruz. Koronavirüsle ilgili bakanlığın bize yönlendirdiği tedbirlerin tamamına uyuyoruz. Hijyen konusunda otel içinde ve dışında tedbirlerimiz var. Aldığımız önlemlerle misafirlerin sağlığını korumaya gayret ediyoruz. Bu yıl kar geç yağdı, misafirler de kara hasret kaldı. Karın gelmesiyle talep çok yoğun, misafirlerimiz memnunlar. Herkes mutlu şekilde vakit geçiriyor." diye konuştu.

İstanbul'dan Kartepe'ye ailesiyle gelen Ali Rıza Atılgan da koronavirüs salgınında bunaldıklarını belirterek, yarıyıl tatilini fırsata çevirerek eşi ve oğluyla 3 günlüğüne Kartepe'ye geldiklerini söyledi.

Ailecek güzel tatil geçirdiklerini ifade eden Atılgan, "3 günde iyice dinlenmeyi planlıyoruz. Oğlum Mustafa Ege kayak yapıyor. Uzaktan eğitim sürecinde evdeydi. Onun için buradayız. Onun eğlenmiş olması bizi de rahatlatıyor. Burası zaten geniş bir alan, etrafımız orman. Güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.







AA