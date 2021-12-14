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KARTEPE’DE “TOPLUM 5.0 VE DİJİTALİZİM”

Kocaeli Üniversitesi ve Kartepe Belediyesi ile düzenlenen 7’inci Uluslararası Marmara Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde “Toplum 5.0 ve Dijitalizim” kongresi online olarak gerçekleştirildi.

KARTEPE'DE 'TOPLUM 5.0 VE DİJİTALİZİM”

14 Aralık 2021 Salı 10:46


 

 

Kocaeli Üniversitesi ve Kartepe Belediyemiz işbirliği ile düzenlenen 7’inci Uluslararası Marmara Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON 2021) “Toplum 5.0 ve Dijitalizim” kongresi hibrid (yüz yüze ve online) olarak Derbent Kartepe Park Otel’de gerçekleştirilen dünyanın pek çok ülkesinden 720 katılımcının 290 akademik çalışma ile katıldı.

 

GENİŞ KATILIM

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi’nin açılışında, Kongre Başkanı Doç. Dr. Öznur Gökkaya kongre hakkında bilgiler verdi. Kongreye online bağlanan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Kartepe Belediyesi olarak bu kongrenin paydaşı olmaktan mutluluk duyuyorum. Pandemi ile teknoloji ve dijitalleşmenin ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmış oldu” dedi.

 

İŞLEMLER ONLİNE YAPILMAKTADIR

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman “Kartepe Belediye web sitesi 2009 yılında kurulmuş olup güncel online işlemler ve bilgi edinme gibi pek çok dijital hizmete vatandaşlarımız web sitemiz aracılığıyla kolay bir biçimde erişebilmektedir. E-devlet entegrasyonu da gerçekleştirilerek birçok hizmet E-belediye sistemi ile ortak bir biçimde sunulmuştur. Vatandaşlarımız; E-belediye online işlemler bölümünde üyeli ve üyesiz ödeme, arsa metrekare fiyatları, Arsa Rayiç Değerleri, İnşaat maliyet bedelleri, bina aşınma oranları gibi bilgi ve hizmetlere kolayca ulaşabilmektedir” açıklamasında bulundu.  

 

SUNUMLAR YAPILDI

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arif Özkan, üretimin ve gelişimin sürdürülebilirliği hakkında sunum yaparken, 2021 güz döneminde “Toplum 5.0, Dijital Hayat” konusunun tema olarak belirlendiği Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, yüz yüze ve online olarak sürdürülen bildiri oturumları ve poster sunumları ile devam etti.

 











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