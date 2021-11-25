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KARTEPE’DE TÜM MEZARLIKLARA ÖZEL BAKIM

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde mezarlıklarda yapılan bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

KARTEPE'DE TÜM MEZARLIKLARA ÖZEL BAKIM

25 Kasım 2021 Perşembe 09:15


 

 

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan mezarlıkların düzenlenmesi çalışmaları hızla devam ediyor. Başkan Kocaman, göreve geldiği günden itibaren başlattığı yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.  

 

YEDİ MEZARLIKTA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Belediye ekipleri 11.913 metre karelik Köseköy, 21.000 metre karelik Arslanbey, 24.285 metre karelik Maşukiye, 7387 metre karelik Acısu, 50.000 metre karelik İbrikdere, 11.248 metre karelik Uzuntarla, 2.679 metre karelik Derbent Mezarlıklarında yabani ot temizliği, kurumuş bitki ve ağaçların budanması, toprak tesfiye ve serimi, mevcut yolların bakımı ile tamiri, yeni ara yolların belirlenmesi ve betonlanması, mezar topraklarının düzeltilmesi, mezar taşlarının boyama ve tamiri, eski mezar tahtalarının yenilenmesi çalışmaları titizlikle yapıldı. 

 

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Ekipler 25.773 metre karelik Sarımeşe ve 23.070 metre karelik Suadiye Mezarlıklarında çalışmalarına devam ediyor. Mezarlıklarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Geçmişimizin ebedi istirahat hanesi olan mezarlıklarımızda dinimizin gereğince gereken düzenleme çalışmaları titizlikle ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Düzenleme çalışmaları tamamlanan mezarlıklar daha modern bir görünüme kavuşurken, Sarımeşe ve Suadiye Mahallesi’nde ki mezarlıkların düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaları da kısa sürede tamamlayacağız” açıklamasında bulundu.      








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