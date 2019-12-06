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Kesintisiz Enerji İçin SEDAŞ'tan Bakım Ve Yatırım Çalışmaları

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde 1.9 milyon kullanım yerine ve 3.6 milyon nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sağlayan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), müşterilerine kaliteli ve kesintisiz enerji sağlamak için planlı bakım ve yatırım çalışmalarına devam ediyor.

Kesintisiz Enerji İçin SEDAŞ'tan Bakım Ve Yatırım Çalışmaları

06 Aralık 2019 Cuma 22:33

Sürekli gelişen ve genişleyen bir bölgede; elektrik dağıtım hizmetinin kaliteli ve kesintisiz bir şekilde sağlanması için sürdürülen yatırım ve bakım çalışmaları, yılın her döneminde planlama dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Tüketiciye daha iyi hizmet götürebilmek için yapılan bu tür şebeke çalışmaları; can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması ve iş güvenliği mevzuatları yönüyle enerjili olan hatlarda yapılamadığından, 48 saat öncesinden çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla duyurulmak suretiyle planlı kesinti ile yapılmaktadır. Planlı bakım ve tesis çalışmalarında; şebekede çeşitli teknik nedenlere ve dış faktörlere bağlı olarak oluşabilecek arızaların ve bunlara bağlı olarak planlanması ve öngörülmesi mümkün olmayan kesintilerin en az seviyeye indirilmesi SEDAŞ’ın öncelikli hedefidir.

Plan dahilinde olmayan; teknik nedenlere veya dış faktörlere bağlı oluşan kesintilerin mümkün olan en kısa sürede giderilmesi için SEDAŞ, Elektrik Dağıtım Şebekesini 7/24 izlemekte ve Çağrı Merkezi kanalından gelen bildirimlere bağlı olarak gerekli müdahaleleri sahada gerçekleştirmektedir.

Planlı kesinti bildirimleri ve tüm müşteri bildirimleri için :

186 Çağrı Merkezi,

0530 919 19 19 Whatsapp Hattı,

SEDAŞ Mobil ( Google Play ve App Store’ dan indirilebiliyor),

Web-Chat ve Web Online işlem kanalları 7 gün 24 saat hizmetinizdedir.









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