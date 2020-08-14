Kılıçdaroğlu, İzmit'te açılışa katıldı

Kılıçdaroğlu, bu memleketin, 83 milyonunun ortak paydası olduğuna ve birlikte yaşadıklarına işaret ederek, "Ben bu millete bir söz verdim. Sözümün arkasında duracağım. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar mücadeleyi sonunu kadar sürdüreceğim.Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşadığı bir milleti oluşturmak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Aynı şekilde 'Makam ve saltanat meraklısı değiliz. Millet İttifakı'nın hiçbir ferdinde makam ve yeri ne olursa olsun, makam ve saltanat merakı yoktur. Gücü milletten alıyoruz biz." Belediye başkanlarından ihalelerin şeffaf yapılmasını istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, her yerde örnek olacaklarını ve kul hakkına saygı duymaya devam edeceklerini kaydetti. Konuşmaların ardından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Kılıçdaroğlu ve törene katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Kocaelispor forması ve atkısı hediye etti.Daha sonra Kılıçdaroğlu, Akşener ve Hürriyet ile davetliler, açılış kurdelesini kesti, Ambarlı Mahallesi Tepeköy Camisi inşaatının temel atma butonuna bastı.



