Kışın Alınan Kilolara Veda Edin

Havaların ısınmaya başlaması birçok kişi için diyet zamanı anlamına geliyor. Sağlıklı olmak için mevsim ne olursa olsun yeterli, dengeli beslenme ve sporun yaşam tarzı olarak süreklilik kazanması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Kış günlerinin kısa olması spora veya dışarıda aktif hayata vakit ayırmayı güçleştiriyor; evde oturmaya sebep olarak kilo artışına sebep oluyor. Yaz döneminin en iyi avantajı fiziksel aktivitelerin artması” açıklamasında bulundu.

Kış mevsiminde hareketsiz olmanın yanı sıra yüksek kalorili atıştırmaların tüketildiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Sıcak havalarda birçoğumuzun iştahında azalma da yaşanabiliyor. Diğer taraftan sıcak havalarda içecek tüketimi de artarken, özellikle asitli, şekerli içeceklerin fazla tüketimi sık yapılan bir hatadır” dedi. Günde en az 2 litre su içilmesinin önemli olduğunu belirten Örnek, “Serinlemek için diğer sağlıklı alternatifler ise şekersiz limonata, kompostolar, sade veya taze meyve suyu ile doğal olarak tatlandırılmış maden suyu, taze sıkılmış meyve veya sebze suları, ayran tüketilebilir. Ağır yağlı, kremalı, fazla soslu, kızartılmış, şekerli veya aşırı tuzlu, sucuk gibi işlenmiş etlerden, hazır yiyeceklerden, hamur işi gıdalardan uzak durulmalı” önerisinde bulundu.

Meyve porsiyonlarına dikkat edilmeli

Yazın terleme ile su kaybının fazla olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bu nedenle de olmazsa olmaz gıdalar; su ve su oranı yüksek gıdalar olan sebze ve meyvelerdir. Kavun karpuz gibi serinleten meyvelerin yanı sıra kiraz, erik, çilek, üzüm gibi taneli meyvelerin de su oranı ve vitamin mineral değerleri oldukça yüksek. Fakat bu meyvelerin tüketiminde aşırıya kaçılmamalı. Günlük ihtiyacımız ortalama 2-3 porsiyondur. Kavun–karpuzun 1 porsiyonu; orta boyun 3 parmak kalınlığında 1 dilimidir. Taneli meyvelerin 1 porsiyonunu ise 1 küçük kâse dolusudur” dedi. Ayrıca sebze ve meyvelerin sularını sıkmak yerine posasıyla birlikte tüketilmesinin daha faydalı olduğunu vurgulayan Örnek, “Dondurma da yazın vazgeçilmezlerinden biridir. Sade olarak günde 1-2 top miktarı geçilmemeli. Zayıflama diyeti uygulayanlar dondurmayı daha seyrek tüketmeli” açıklamasında bulundu.

Kolay acıktıran yiyeceklerden uzak durulmalı

Yağ yakımının en etkili yolunun dengeli, yeterli, sağlıklı ve lifli beslenmek, bol su içmek ve spor yapmak olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Kolay acıktıran, yedikçe yediren basit şekerli ve beyaz un ile yapılmış hamur işi yiyecekler hayatımızdan çıkarılmalı” dedi. Tok tutan ve yağ yakımına yardım eden yiyecekleri sıralayan Örnek, “Kalsiyum, protein ve probiyotik içerdiği için yoğurt veya kefir, lif içeriği zengin lahana, brokoli, kabak ve diğer sebzeler, protein kaynakları olan et, tavuk, hindi, balık ve yumurta sayılabilir” şeklinde konuştu.

Ödem atmak ve metabolizmayı hızlandırmak için yeşil çay tüketilmeli

Yeşil çayın da güçlü antioksidan ve metabolizmayı hızlandırıcı etkisini vurgulayan Tuba Örnek, yeşil çayın aynı zamanda ödem attığını ve sindirimi kolaylaştırdığını belirterek, “1 bardak suyun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi eklenerek yemekten önce içilebilir. Bunun yanı sıra doktora danışılması durumunda bir öğününden yarım saat önce greyfurt da tüketilebilir. Ayrıca porsiyon kontrolünü doğru yapmak üzere ceviz, fındık, badem, tam tahıllar da tok tutucu etkiye sahiptir” dedi.