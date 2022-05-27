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KO-MEK’ten Sıfır Atığa Tam Destek

Başkan Tahir Büyükakın geri dönüşüm ürünlerinin sıfır atığa dönüşmesi için kursiyerlere birlikte proje yapma ve çalışma çağrısında bulundu.

KO-MEK'ten Sıfır Atığa Tam Destek

27 Mayıs 2022 Cuma 14:09

Bir yıllık emek sonunda el emeği ve alın teri ürünlerin yer aldığı ilçe sergilerinin açılışına Çayırova ilçe sergisi ile devam edildi. Bir birinden güzel ürünlerin yer aldığı sergide çevre dostu ve geri dönüşüm ürünlerinin yer aldığı el emeği ürünler dikkat çekti. Her fırsatta sıfır atığı birlikte başaralım diyerek KO-MEK kursiyerlerine çağrıda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “Gelin ilimizde sıfır atık işini birlikte çözelim” diye kursiyerlerden destek istedi.



İLÇE PROTOKOLU KATILDI

Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür merkezinde gerçekleştirilen açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başkan Vekili Yaşar Çakmak,  Çayırova Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkbogan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç’un yanı sıra siyasi parti temsilcileri mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.



KO-MEK SEPETİ HAYATIMIZI DEĞİŞTİRDİ

Açılışta kursiyerler adına konuşma yapan Yenimahalle kurs merkezi el sanatları kursiyeri Demet Zengin konuşmasında; “bizler KO-MEK ile çok şey başardık önceden yaptığımız ürünlerin satışı konusunda birçok sıkıntılar yaşıyorduk am artık Komeksepeti uygulamasıyla rahatlıkla ürünlerimizi pazarlayabiliyoruz. Biz kursiyerler olarak geri dönüşüm ürünlerine de büyük önem veriyoruz eskiyen elbiseleri ya da bezleri kırk yama tekniğiyle yeniden şekillendirerek kullanıma uygun maderin ürünler hazırlayabiliyoruz. Bize bu imkanı veren başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibine çok teşekkür ediyoruz diyerek konuşmasını sonlandırdı. 



BÜYÜAKIN “BİRLİKTE BAŞARALIM”


Açılışta son olarak kürsüye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın konuşmasında özelikle sıfır atık projesine değinerek kursiyerlerden destek istedi. Büyükakın konuşmasında; “Küresel ısınmayla ilgili en önemli konu geri dönüşüm konusunda bir bilinç yaratarak sıfır atıka doğru gitme hedefimiz olmalı. Ne kadar az kirletirsek bu dünya o kadar keyifli yaşanabilecek yer olacaktır. Geri dönüşüm alanı bizi biz yapan değerlerle buluşma alanı olmalı. Su tasarrufundan geri kazanımla üretilen ürünlere kadar herkesi teşfik etmeliyiz ve KO-MEK’te buna yönelik ürünler yapmalıyız. Biz tüm birimlerimizle hazırız sizlerde gerekli hassasiyetleri göstererek sıfır atık konusunda bir adım daha atmış olalım” dedi.

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