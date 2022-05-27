KO-MEK’ten Sıfır Atığa Tam Destek







Bir yıllık emek sonunda el emeği ve alın teri ürünlerin yer aldığı ilçe sergilerinin açılışına Çayırova ilçe sergisi ile devam edildi. Bir birinden güzel ürünlerin yer aldığı sergide çevre dostu ve geri dönüşüm ürünlerinin yer aldığı el emeği ürünler dikkat çekti. Her fırsatta sıfır atığı birlikte başaralım diyerek KO-MEK kursiyerlerine çağrıda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın “Gelin ilimizde sıfır atık işini birlikte çözelim” diye kursiyerlerden destek istedi.





İLÇE PROTOKOLU KATILDI











Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür merkezinde gerçekleştirilen açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Çayırova Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkbogan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç’un yanı sıra siyasi parti temsilcileri mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.





KO-MEK SEPETİ HAYATIMIZI DEĞİŞTİRDİ





Açılışta kursiyerler adına konuşma yapan Yenimahalle kurs merkezi el sanatları kursiyeri Demet Zengin konuşmasında; “bizler KO-MEK ile çok şey başardık önceden yaptığımız ürünlerin satışı konusunda birçok sıkıntılar yaşıyorduk am artık Komeksepeti uygulamasıyla rahatlıkla ürünlerimizi pazarlayabiliyoruz. Biz kursiyerler olarak geri dönüşüm ürünlerine de büyük önem veriyoruz eskiyen elbiseleri ya da bezleri kırk yama tekniğiyle yeniden şekillendirerek kullanıma uygun maderin ürünler hazırlayabiliyoruz. Bize bu imkanı veren başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibine çok teşekkür ediyoruz diyerek konuşmasını sonlandırdı.













BÜYÜAKIN “BİRLİKTE BAŞARALIM”







