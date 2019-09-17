Kocaeli 14. kez “Sevgide Buluşacak”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde bu yıl 14’ncüsü düzenlenecek “Sevgide Buluşalım” etkinliği 22 Eylül Pazar günü yapılacak. Bu yıl ilk kez “Muharrem ve Kerbela” konulu panelin de düzenleneceği etkinlik öncesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu.

GENİŞ KATILIM

Bu yıl 14.’sü düzenlenecek olan “Sevgide Buluşalım” programı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu Antikkapı restorantta basın mensupları ile bir araya geldi. Programda Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’ya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül, Alevi Kültür dernekleri başkanları, Alevi dedeleri ve köy muhtarları katıldı.

“KOCAELİ BİRLİĞİN ADRESİ”

Programın önemine dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu; “Hepinizin bildiği gibi, 14 yıldır Cem Vakfımızın, kentimizdeki Cem Evleri’mizin, derneklerimizin, muhtarlarımızın, dedelerimizin desteğiyle ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde “Sevgide Buluşalım” etkinlikleri düzenliyoruz. Allah’ın izniyle bu sene 14’üncüsünü hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Kocaeli’nde faaliyet gösteren Alevi derneklerimizi temsil eden sayın başkanlarımız ile Aleviliği, halkımıza daha iyi anlatacağız. Ayrılık gibi görünen şeylerin aslında bizim bir olduğumuzun en güzel ispatı olduğunu göreceğiz. Alevisi - Sünni’siyle tek ve bütün olan milletimizin, birbirine olan gönül bağını bir kez daha bütün dünyaya Kocaeli’nden haykıracağız” ifadelerini kullandı.

“ALEVİ SÜNNİSİ İLE BİR BÜTÜNÜZ”

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu sözlerine şu şekilde devam etti; “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın, öncülüğünde, cem evleri ve derneklerimizin işbirliğiyle “Sevgide Buluşalım, Aşura” etkinlikleri; kentimizin kültür ve inanç hayatına büyük bir değer katmaya devam edecek. Horasan’dan Anadolu’ya uzanan Alevî - Bektaşî geleneği ve kültürü, bizim öz malımızdır. Bugün Türk Halk Müziği’nden ve folklorundan Alevî deyişlerini, semahını çıkartırsak geriye bir kanadı kırık kuş gibi; uçamayan, eksik ve sakat bir kültür kalır. O dilden dile dolanan, gönüllerimize nakış nakış işlenen kültürümüzden, çok önemli bir parçayı da yitirmiş oluruz. Bizler ayrılmaz et ve tırnak gibiyiz. Sayın Başkanımızın öncülüğünde sürdürülen Sevgide Buluşalım etkinliğinin asıl amacı, bunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle; burada temsilcisi bulunan Kocaeli’mizin Alevi Dernekleriyle birlikte Aşura Gününü anmak gayesiyle her sene olduğu gibi yine büyük bir organizasyon düzenliyoruz. Alevi-Bektaşi kültürümüzü, bilmeyenlere tanıtıyoruz. Alevi’siyle-Sünni’siyle bir ve bütün olduğumuzu, dosta - düşmana ilan ediyoruz” dedi.

“MUHARREM VE KERBELA” PANELİ

Bu yıl ki etkinlikte ilk kez panel düzenleneceğini ifade eden Genel Sekreter Balamir Gündoğdu; “Her yıl Cem vakfı ile ortaklaşa düzenlediğimiz etkinliğimize bu yıl ilk kez iki gün öncesinden Panel ile başlıyoruz. “Muharrem ve Kerbela” adlı panelde Kerbela hadisesi, konunun uzmanları tarafından ayrıntılı bir biçimde ele alınacak. Panel, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 19 Eylül 2019 Perşembe günü saat 18’de başlayacak. Panelimizin Moderatörlüğünü Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan yapacak. Ana etkinliğimiz ise 22 Eylül Pazar günü Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılacak” ifadesini kullandı.

TÜM VATANDAŞLARA DAVET

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ise, “14’üncüsünü yaptığımız sevgide buluşalım etkinliğini Kocaeli’de, Kocaelili hemşehrilerimizle, dernek ve yapılarımızla paylaştığımız için son derece mutluyuz. Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızla aynı duygular içerisindeyiz. Bizim ayrı gayrı hiçbir şeyimiz yok. Bütün inançlarımızla beraber Türk toplumunun mayasını orada görüyoruz. Türk toplumunda baktığımız zaman her ailede bir Ali, bir Hasan, bir Hüseyin vardır. Hepimizin geldiği yer ayrı ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlik ile farklı dernek ve kurumların hepsini bir masa etrafında toplayabiliyoruz. Önemli olan bütün toplumla bu güzelliği paylaşmak. Muharrem Ayı’nın güzelliği aşurelerimizi birlikte paylaşmak. Hepimiz o aşureler içerisindeki taneler gibiyiz. Biz bu sevgiyi, barışı hep beraber, kurum önderleri olarak başkanımız öncülüğünde bütün bu güzelliği toplumumuza yaymamız gerekiyor. Ben bu anlayışın bütün Türkiye’de yaygınlaştığı sürece sevginin, barışın daha egemen olacağını düşünüyoruz. Etkinliğimize ben sadece Alevi vatandaşlarımızı değil bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

“HABER BİZİ İNCİTTİ”

Cemevleri Platformu Dönem Sözcüsü Ali Ekber İncesu ise konuşmasında; “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinde Cemevleri ile ilgili harcamalarla ilgili basında çıkan haberlerin kendilerini incittiğini söyledi. İncesu; “Cemevleri ile ilgili geziler tatil amaçlı değildir. Biz tatile gitmiyoruz. Bizim ibadet olan ziyaret yerlerimize gidiyoruz. Bu haberler bizi incitmiştir” dedi.

DESTEK VEREN CEMEVLERİ VE MUHTARLIKLAR

İzmit - Balören Mahalle Muhtarı Ahmet Demir, Bayraktar Mahalle Muhtarı Ali Cevat Tomardur, Mecidiye Mahalle Muhtarı Fahrettin Korkutan’ın da katılım sağlayacağı etkinliğe, Cem Vakfı, Alevi İslâm Din Hizmetleri Başkanlığı Gebze Cem Ve Kültür Evi Yaptırma Yaşatma Derneği, Gebze Hacı Bektaş Veli Kültür Ve Dayanışma Derneği, Derince İmam Hüseyin Cem Ve Kültür Evi Derneği, Derince Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, İzmit Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Cem Vakfı Kocaeli Şubesi Abdal Musa Cem Ve Kültür Evi Çayırova Şb., Körfez Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Darıca Cemevi Anadolu Kültür Ve Görgü Derneği, Gültepe Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, İzmit Tavşantepe, Bayraktar, Balören ve Mecidiye köyleri etkinliğe destek veren dernekler, cemevleri ve muhtarlar olarak yer alıyor.