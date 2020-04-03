Kocaeli araç giriş-çıkışına kapatılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğanın konuşmasından satır başları ;



Biz hem hazırlık, hem malzeme hem de müdahale konusunda sağlam bir duruş gösteriyoruz. Covid-19 hastalığını bulaştıranlar da Avrupa ve Amerika hikayesi olması düşündürücüdür. Hastalığın teşhisinde ve vaka sayısının artmasından sonra yetersiz kalmaları çok açıktır. Türkiye tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girmesini geciktirmiştir. Hasta teşhisini ve tedavisini başarılı şekilde yürütüyoruz.

Maske, test kiti ve temizlik malzemeleri başta olmak üzere gereken araçları kendi üretmemiz, bizi dışa bağımlılıktan kurtarmıştır. Yaygın ve modern hastane sayımızın ve hastane personelimizin önemi bu süreçte daha iyi ortaya çıkmıştır. Türkiye bu küresel salgına ve onunla başlayan krize en hazırlıklı ülkelerden biridir. Tek yapmamız gereken, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya bağlı kalarak kurallara harfiyen uymaktır. Bilim Kurulumuz hastalığın gelişimini anbean takip ediyor. Alınması gereken tedbirler de tavsiye olarak bizlere iletiliyor. Cumhurbaşkanlığı olarak biz de kurumlarımız başta olmak üzere tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararları gözden geçiriyor ve uygulamaya koyuyoruz. Her bireyin kendi karantinasını, kendisi uygulamasıdır. Herkesin hassasiyet gösterdiğini biliyor ve şükranlarımı sunuyorum. Ancak sayı azda olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe gibi kurallara uymayanları da görüyoruz. Uygulamalı kuralları zorunlu hale dönüştürmemiz gerekiyor.

TEDBİRLERİ ARTTIRIYORUZ

Salgınla mücade çerçevesinde attığımız adımlara bu gece itibariyle yenilerini ekliyoruz. Kendi arabalarıyla şehirler arası yolculuk yapan vatandaşlarımızı kontrole tabi tutuyorduk. Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyükşehirinde, Zonguldak ilimizi de araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda temizlik gibi zorunlu ihtiyaç, lojistik araçlar dışında giriş çıkış yapılamayacaktır.

20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İl pandemi ve il hıfsısıhha kurumları kendi ihtiyaçlarına göre, kendileri bu tedbirleri geliştirecektir. 30 büyükşehir ile Zonguldak’taki araç giriş çıkışlarını 15 gün boyunca yasakladık. Sokağa çıkma kısıtlamasını da 20 yaş altına çektik. 1 Ocak 2000 doğumlulardan sonrası da bu geceden itibaren sokağa çıkamayacaktır. 65 yaş üstü sıkıntı da 20 yaş altı sıkıntıda değil gibi bir garantimiz yok. Temel ihtiyaç malzemeleri temin edilebilir. Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi, insanların toplu bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.

Tüm bunlara ilave olarak Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbiri almayı sürdüreceğiz. Gereken ilave tedbirler illerde alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda asla bir arada bulunulmayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak riayet edilecektir. İkazlara uymayanlara gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. Ülkemizde hayatı ne zaman normale döndüreceğimiz 83 milyon olarak bizlerin elindedir.