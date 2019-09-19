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Kocaeli Bilim Merkezi TEKNOFEST’te

Kocaeli Bilim Merkezi, 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında ikincisi düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde boy gösteriyor.

Kocaeli Bilim Merkezi TEKNOFEST'te

19 Eylül 2019 Perşembe 09:59

İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi de bu yıl ikincisi düzenlenen ve 1 milyonun üzerinde ziyaretçi beklenen TEKNOFEST Festivali’nde yerini aldı.

 

BİLİM MERKEZİ 14 NUMARALI STANTTA

TÜBİTAK Bilim Merkezleri 14 numaralı stantta yer alan Kocaeli Bilim Merkezi Artı Eksi El Ele ve Hürkuş Uçağım atölyeleri ile ziyaretçilerini karşılıyor. Atölyelerin yanı sıra Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı’nda tasarlanan ve basılan Atmaca Füzesi modeli, Hisar Füzesi modeli, Umtaş Füzesi modelleri ve milli uydu model çalışmaları Bilim Merkezi standında sergileniyor. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesinin hedeflendiği festivale ücretsiz olarak katılım sağlanabiliyor.

 

BÜYÜK ÖDÜLLÜ TEKNOLOJİ YARIŞMALARI

Festival kapsamında 19 farklı kategoride düzenlenen Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları, Dünya Drone Kupası, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Hackİstanbul 2019, Solo Türk ve Türk Yıldızları nefes kesen gösterileri, dikey rüzgar tüneli, planetaryum, havacılık gösterileri, atölye çalışmaları, jandarma emniyet özel gösterileri, Atak Helikopteri Harmandalı, sergiler, konserler ve çok özel sürpriz etkinlikler gerçekleştirilecek.

 

ZİYARETÇİ SAYISI 1 MİLYONU GEÇECEK

“Milli Teknoloji Hamlesi” sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Bu yıl yine ilklere sahne olacak TEKNOFEST’e 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

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