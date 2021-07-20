banner642
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Valisi Yavuz, bayram öncesi trafik denetimine katıldı

Şu an için 130'un üzerinde trafik ekibimiz sahada. Her 10 kilometrede bir sabit ekibimiz var. Drone ve helikopter denetimlerimiz havadan devam ediyor

Kocaeli Valisi Yavuz, bayram öncesi trafik denetimine katıldı

20 Temmuz 2021 Salı 00:21

 Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimlerine katılarak sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kartepe ilçesindeki Uzunçiftlik Mahallesi'nde bulunan polis noktasını ziyaret eden Yavuz, görev başındaki polis memurlarının Kurban Bayramı'nı kutladıktan sonra trafik denetimine katıldı.

Durdurulan araçların sürücülerine Kocaeli'nin tescilli lezzeti pişmaniye hediye eden Yavuz, trafik kurallarına bağlı kalmaları uyarısında bulunarak bayramlarını tebrik etti.

Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin araç trafiği bakımından en Türkiye'nin yoğun kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Marmara Bölgesi'nden Anadolu'ya giden sürücülerin Kocaeli'den geçtiğini belirten Yavuz, "Vatandaşlarımızın can ve mal kaybına uğramadan memleketlerine ulaşmaları için her türlü tedbiri aldık. Şu an için 130'un üzerinde trafik ekibimiz sahada. Her 10 kilometrede bir sabit ekibimiz var. Drone ve helikopter denetimlerimiz havadan devam ediyor." diye konuştu.

- "Güvenlik görevlilerimiz büyük bir fedakarlıkla çalışıyor"

Yavuz, güvenlik görevlilerinin büyük bir fedakarlıkla mesai gözetmeksizin çalıştığını vurgulayarak, sürücülerin de sürat konusunda dikkatli olmaları halinde keyifli bir bayram geçireceklerini dile getirdi.

Kurban kesimiyle ilgili de gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Yavuz, "Kurban kesim yerleri dışında kesim yapılmaması, hayvanların incitilmeden dini usullere göre kurban edilmesi konusunda gerekli denetimleri yapıyoruz." dedi.

Trafik denetimi sırasında Vali Yavuz'a İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile İl Jandarma Komutanı Ümit İlbayı eşlik etti.









AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın, Arefe gününde İzmit Fethiye Caddesindeydi Başkan Büyükakın, Arefe gününde İzmit Fethiye...
Başkan Şayir’den Kurban Bayramı mesajı Başkan Şayir’den Kurban Bayramı mesajı
Karamürsel'de sezonun ilk lavanta hasadı yapıldı Karamürsel'de sezonun ilk lavanta hasadı yapıldı
BAŞKAN SEZER: KURBAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN BAŞKAN SEZER: KURBAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN
Başkan Bıyık, Arefe günü vatandaşlarla buluştu Başkan Bıyık, Arefe günü vatandaşlarla buluştu
Mezar ziyaretine gelen Şehit Aileleri çiçeklerle karşılandı Mezar ziyaretine gelen Şehit Aileleri çiçeklerle...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükakın, Arefe gününde İzmit...
Başkan Büyükakın, Kurban Bayramı Arefe günü İzmit Fethiye Caddesi’nde esnafları ziyaret etti, vatandaşların...

Haberi Oku