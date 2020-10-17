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Kocaeli Valisi Yavuz'dan "Muhtarlar Günü" Mesajı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Yavuz'dan

17 Ekim 2020 Cumartesi 12:22

Yavuz, mesajında, muhtarlık müessesesinin, vatandaşın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.

Gerek milleti gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlara hizmetlerinden dolayı şükranlarını sunduğunu belirten Yavuz, "Görev yapan tüm muhtarlarımızın çalışmalarında başarı, kolaylık ve esenlikler diler, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutlar, selam ve sevgilerimi sunarım." ifadesini kullandı.

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Kocaeli Valisi Yavuz'dan "Muhtarlar Günü" mesajı
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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