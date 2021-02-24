Kocaeli’de 2021 Yılında 470 Milyon Lira Yatırım Yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İSU Genel Müdürlüğü olarak 2021 yılında, Kocaeli genelinde, 470 milyon TL tutarında içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve fosseptik ile üsty apı çalışmaları gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Büyükakın, yapılacak yatırımların ihalelerini belirledikleri program çerçevesinde bir bir gerçekleştirdiklerini kaydetti.

790 KM ALTYAPI YAPILACAK

“Kocaeli’de sıfır kirlilik, yüzde 100 arıtma” ve “Kocaeli’de su musluktan içilir” ilkeleri ile hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2020 yılında etkili olan pandemiye rağmen aldıkları önlemler ile yatırımlarını sürdürdü. 855 bin abonesine sağlıklı altyapı ve çevre yatırımları ile hizmet veren İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılında Kocaeli genelinde 484 km uzunluğunda içme suyu, 249 km uzunluğunda kanalizasyon ve 57 km uzunluğunda altyapı inşaatı gerçekleştirecek. Ayrıca dere ıslahları, fosseptik, terfi merkezi ve su deposu inşaatları ile Darıca, Körfez ve Derince ilçelerinde altyapı sonrası bozulan yolların üstyapı çalışmaları gerçekleştirecek.

BAŞKAN,”HEDEFİMİZ HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

Yapılan ve devam eden yatırımları değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, hedeflerinin Kocaeli halkına sundukları hizmet kalitesini artırmak olduğunu söyledi. Ülkemiz ve Kocaeli’de etkili olan pandemiye rağmen yatırım ve işletme hizmetlerini kesintisiz sürdürdüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, 2021 yılında altyapıda hizmet seferberliği başlattıklarını dile getirdi. Kocaeli genelinde 2021 yılında 470 milyon lira değerinde altyapı ve üstyapı yatırımları gerçekleştireceklerini aktaran Başkan Büyükakın, yapılacak yatırımların ihalelerini bir bir gerçekleştirdiklerini kaydetti. Şu ana kadar 13 ayrı ihale yaptıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın,”Pandemiye rağmen kesintisiz hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 2021 yatırım yılı programı kapsamında Kocaeli genelinde toplam 790 km uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı ile dere ıslahları, fosseptik ve terfi merkezleri, su depoları inşa edeceğiz. İlk 2 ay içerisinde 13 ayrı ihale gerçekleştirdik. İhalesi tamamlanan projeleri hayata geçirerek altyapı hizmetlerinde kararlılığımızı devam ettireceğiz.” dedi.

İKİ AYDA 13 İHALE YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yapacağı yatırımların ihalelerini bir bir gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 2021 yılı Ocak ve Şubat aylarında 13 ayrı ihale yapıldı.

Komisyon ve sözleşme aşamasında olan ihaleler:

- Körfez Doğu Bölgesi İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı

- Körfez Batı Bölgesi İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı

- Başiskele İlçesi Karakaya Hattının Deplasesi (Yuvacık Mevkii) İçmesuyu İnşaatı

- Gebze İlçesi Balçık, Tavşanlı Mah. Atıksu Terfi Merkezleri, Kanalizasyon, Dere Islahı

Ve İçmesuyu İnşaatı

- İzmit İlçesi 2021 Yılı Muhtelif İçmesuyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu Ve Dere Islahı

İnşaatı

- Körfez Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yolların Üstyapı 2. Etap İnşaatı

- Başiskele Ve Gebze İlçeleri Dere Islahı, Kanalizasyon, Yağmursuyu Ve İçmesuyu

İnşaatı

- İzmit Kartepe Ve Körfez İlçeleri Dere Islahı, Kanalizasyon Ve İçmesuyu İnşaatı

- Gölcük Ve Kandıra İlçeleri Dere Islahı, Kanalizasyon, Yağmursuyu Ve İçmesuyu

İnşaatı

- İzmit Gölcük Ve Karamürsel İlçeleri Foseptik İnşaatı

- Kandıra Gebze Ve Körfez İlçeleri Foseptik İnşaatı

- Başiskele İçme Suyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Bakım, Onarım Ve

Yenileme İnşaatı

- Dilovası İlçesi 2021 Yılı Muhtelif İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı