Kocaeli'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi

İzmit'teki Bağçeşme Şehitliği'nde gerçekleştirilen ziyarete, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile şehit aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunarak duaların edildiği ziyarette, Vali Yavuz ile protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, ülkesi ve vatanı için canlarını feda eden şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst seviyeye çıktığı özel günler olduğunu belirten Yavuz, "Bu bayramda özellikle yoksulların gözetilmesi, onların sevindirilmesi, öksüz ve yetimlere sahip çıkılması temel prensiplerimizden birisidir. Yine de vakti, hali yerinde olan kardeşlerimizin de komşularını, yakınlarını gözetmelerini özellikle tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

- "Camilerde tedbirler alındı"

Kurban Bayramı'nın pandemi sürecinde kutlanacağını hatırlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Henüz pandemi ile ilgili çok güzel haberler verecek durumda değiliz. Bu bayram sürecinde toplu alanlarda mümkün olduğunca bulunmayarak dikkat etmeliyiz. Bayramın ilk gününün bayram namazı ve cuma namazına denk gelmesi vesilesiyle camilerde ve namaz kılınacak alanlarda tedbirler alındı. Mesafeli davranarak, bayramlaşmayı mümkünse fiziken yapmayarak, tokalaşmayarak, kucaklaşmayarak daha mesafeli bir şekilde yapmaya dikkat etmeliyiz. Özellikle yaşlılarımızı bu konuda korumalıyız. Mutlaka maske kullanmalıyız. Mesafeye dikkat etmeli ve hijyen kurallarına uymalıyız. Eğer üzmek ve üzülmek istemiyorsak bayram sürecinin yeni bir dalga oluşturmaması için özel bir önem verelim."

Vali Yavuz, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, "Dün itibarıyla trafik denetimlerine yoğun bir şekilde başladık. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kısmını trafiğe açtık. Gerek trafik tedbirleri, gerek 112 ambulans olmak üzere Kuzey Marmara Otoyolu'nda bütün tedbirleri almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu süreci en iyi şekilde geçirerek, daha huzurlu ve güzel günlere birlikte erişmek istediklerini dile getiren Yavuz, yoğun bir denetim içerisinde olduklarını ancak daha çok vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermelerini istediklerini sözlerine ekledi.















