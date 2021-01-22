banner571
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik Projesi Çalışmaları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik Projesi (TABİP) kapsamında, tıbbi ve aromatik bitkilerden uçucu yağların elde edilmesinden sistem tasarımına, işletme esaslarının tayininden işleme ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi konularında iş birliği için protokol imzalandı.

Kocaeli'de Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşvik Projesi Çalışmaları

22 Ocak 2021 Cuma 13:37

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ın imzaladığı protokolle, mevcut laboratuvar altyapılarının ve imkanlarının projeler kapsamında karşılıklı olarak kullanılabilmesine de imkan sağlanacak.

 Büyükakın, yaptığı açıklamada, Kocaeli sadece sanayinin başkenti olmakla kalmayacağını, aynı zamanda bilimin ve teknolojinin de merkezi olma yolunda hızla ilerleyeceğini belirtti.

Protokolle Gebze Teknik Üniversitesi ile güzel bir iş birliğine imza attıklarını aktaran Büyükakın, "Burada yapılacak şey esasen tıbbi aromatik bitkilerin üretilmesinden sonra bir yağ çıkarılması, böylelikle katma değerin artırılmasıdır. Sonrasında ise daha kıymetli, daha önemli bir şey var. Yağ çıkarımının ardından ilaç yapımı, kozmetik ürünlerin yapımı ve doğal besin takviyelerinin yapımıdır. Bir yağ borsasını, ticaret odamız ile kurduğumuzda zaten bir katma değer oluşturulmuş ve çiftçimizin eline daha büyük imkanlar geçmiş olacak. Ama çok daha kıymetli olanı bu yağlardan tıbbi ürünlerin elde edilmesidir." ifadelerini kullandı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan da projenin, özellikle bitkilerden elde edilen yağların, tıbbi ihtiyaçları giderecek şekilde kullanılmasına yönelik olduğunu kaydetti.




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’deki Çevreci Okullara Hediyeler Gebze’deki Çevreci Okullara Hediyeler
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, CUMHUR İTTİFAKI’NA ÇALIŞMALARI ANLATTI BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, CUMHUR İTTİFAKI’NA ÇALIŞMALARI...
Başkan Büyükakın, ‘’Çiftçimizin alın teri ilaç olacak’’ Başkan Büyükakın, ‘’Çiftçimizin alın teri...
Kocaeli’de su sorununu çözücek iki yeni baraj masaya yatırıldı Kocaeli’de su sorununu çözücek iki yeni baraj...
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı...
Öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu Öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze’deki Çevreci Okullara Hediyeler
Gebze Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çevreci yarışmada dereceye giren...

Haberi Oku