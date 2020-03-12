Kocaeli’de toplu taşıma araçlarında virüs ve mikroplara izin yok

Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği otobüs ve tramvaylar rutin olarak tepeden tırnağa temizlenirken oluşabilecek tüm virüs ve mikroplar için tramvay duraklarına el dezenfektanları yerleştirildi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsünün ardından ulaşım araçlarının temizliği daha da ön plana çıktı. Kocaeli’de günlük ortalama 100 bin kişinin yolculuk ettiği Ulaşımpark’ın işlettiği Akçaray tramvay hattı ile otobüsler tepeden tırnağa temizlenerek hem virüslerden hem de mikroplardan arındırılıyor. Doğa dostu ilaçların kullanıldığı temizlik çalışmaları rutin olarak gerçekleştiriliyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği tramvay istasyonlarında her yolcunun kullanabileceği el dezenfektanları da olacak.

OTOBÜS’TE DETAYLI TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, virüs ve mikroplara karşı vatandaşların hijyen seviyesi yüksek araçlarda seyahat edilmesi için her türlü önlemi alıyor. Yapılan detaylı temizliklerde günlük ortalama on binlerce yolcu taşıyan otobüslerin içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere her nokta temizleniyor.

TRAMVAYLAR TEPEDEN TIRNAĞA TEMİZLENİYOR

Büyükşehir temizlik ekipleri tarafından ayrıca binlerce yolcu taşıyan tramvaylar bakım atölyesinde tepeden tırnağa temizleniyor. Her gece temizlik ekipleri tarafından tramvayların içi, dışı, tutamakları, koltukları, zemini, tavanı, camları ile yolcuların inip ve binerken temas ettikleri tüm noktalar teker teker temizleniyor.

TRAMVAY İSTASYONLARINDA EL DEZENFEKTANLARI OLACAK

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü korona virüsünün ülkemizde her vatandaşın kişisel hijyeni ön planda. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi’nin her gün hayata geçirdiği hijyen çalışmalarının dışında tramvay istasyonlarında vatandaşların hijyeni için el dezenfektanı yerleştirildi.

OTOGAR İLAÇLANDI

Toplu taşıma araçlarının yanı sıra halkın en çok kullandığı Otogarda ekipler tarafından ilaçlanıyor. 5 Ekip otogar içerisinde banklar, mescit, tuvaletler ve peron kısımlarında ilaçlama yaptı. Her gün binlerce insanın kullandığı otogar ekipler tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

30 EKİBİMİZ İLAÇLAMA YAPIYOR

Kocaeli genelinde yapılan ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık; “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 30 ekibimiz sahada ilaçlama çalışması yapıyor. Vatandaşlarımız tarafından sıklıkla kullanılan alanlar, özel toplu taşıma araçları ve belediyemize ait otobüs ve tramvayımız her gün temizlenip dezenfekte ediliyor” açıklamasında bulundu.

NANO TEKNOLOJİSİ VE UV FİLTRE UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan UlaşımPark’a ait 336 otobüs ve tramvaylarda Nano Teklonoloji uygulaması gerçekleştiriliyor. Detaylı temizlik uygulamalarından olan Nano teknoloji uygulaması ile araçlar dezenfekte ediliyor. Tramvaylarda, UV Filtre uygulaması da gerçekleştiriliyor. UV Filtre uygulaması ile tramvay içerisindeki iklimlendirme sistemindeki bakterileri ve mikro organizmaları önleyerek tramvay içerisindeki kötü kokular da önlenmiş oluyor. Ve bu sayede yolcular hijyenik bir ortamda seyahat etmiş oluyor.