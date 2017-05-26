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Kocaeli’deki ölüm nedenleri

TÜİK, Kocaeli için 2016 yılı ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı

Kocaeli'deki ölüm nedenleri

26 Mayıs 2017 Cuma 18:17

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre; Ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2016 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının %39,8’ini oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu; %19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, %11,9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre incelendiğinde; 2016 yılında dolaşım sistemi hastalıkların en çok (56 bin 256 kişi) 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla (22 bin 460 kişi) 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre; İkamet edilen ile göre ölüm nedenleri incelendiğinde; 2016 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla; Amasya (%50,8), Sakarya (%49,2), Aydın (%48,7), Yozgat (%48) ve Denizli (%47,7) oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla; Tekirdağ (%24,1), İstanbul (%23,8), Kırklareli, Eskişehir ve Van (%23,3) oldu.

KOCAELİ'DE İLK SIRADA DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI VAR

Kocaeli ilinde 2016 yılında ölüm nedenleri incelendiğinde, 2 bin 697 kişi dolaşım sistemi hastalıkları, bin 708 kişi iyi huylu ve kötü huylu tümörler (malign ve benign neoplazmlar), 928 kişi solunum sistemi hastalıkları, 436 kişi endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, 413 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, 161 kişi dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler, bin 133 kişi diğer nedenlerden kaynaklı hastalıklar izledi.

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