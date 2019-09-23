banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KOCAELİ'NDE FETÖ/PDY soruşturması

Soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ'NDE FETÖ/PDY soruşturması

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:52

4 ilde eş zamanlı  yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Ankara,Kocaeli ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
FetöTerör örgütüPdyOperasyon
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Devlet Bahçeli neden hastanede? Devlet Bahçeli neden hastanede?
SEDAŞ ÇALIŞANLARINDAN ÖRNEK HAREKET SEDAŞ ÇALIŞANLARINDAN ÖRNEK HAREKET
SAKODEF kongre yaptı! SAKODEF kongre yaptı!
Yapay sarsıntılar Yapay sarsıntılar" depremlerden ayırt edilebilecek
Aşırı yağışlara karşı mazgallar temizleniyor Aşırı yağışlara karşı mazgallar temizleniyor
Otoparklarda yeni ücret tarifesi! Otoparklarda yeni ücret tarifesi!
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Devlet Bahçeli neden hastanede?
MHP lideri Devlet Bahçeli hasteneye kaldırıldı. Semih Yalçın Bahçeli'nin son durumuna ilişkin açıklama...

Haberi Oku