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Konteyner Kentte Yeni Hayat Başlayacak

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Defne'de bin 200 depremzedenin barınacağı 300 adetlik konteyner kent için çalışmalara devam ederken, çocukları da unutmayarak oyun parkı inşa ediyor.

Konteyner Kentte Yeni Hayat Başlayacak

18 Mart 2023 Cumartesi 12:56

                                        
 
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Defne'de bin 200 depremzedenin barınacağı 300 adetlik konteyner kent için çalışmalara devam ederken, çocukları da unutmayarak oyun parkı inşa ediyor. 
 Hatay'ın Defne ilçesinde görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. 54 yataklı hastaneyi tamamlayarak depremzedelerin hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir, konteyner kent inşasına da devam ediyor. Altyapı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir, konteyner kentin etrafını 1.5 kilometre tel çitle kapattı. İçerisinde iki oda, tuvalet, mutfak ve banyo bölümünün olduğu 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerin son etabında kurulum ve montaj işlemleri devam ediyor. Tamamlanan 2 etapta ekipler aydınlatma, su ve elektrik hatları gibi işlemleri sürdürüyor. 
 30 dönüm arazi üzerinde 3 ada şeklinde planlanan 300 konteynerlik kentin çocuk parkında da çalışmalar devam ediyor. 200 metrekare alana kurulacak 3 kuleli oyun grubu için temel atıldı. Birkaç gün içerisinde kauçuk zemin kaplaması yapılarak, oyun grupları kurulacak. 
 




                                    


İHA
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