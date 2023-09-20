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KOSKEM, 2 Bin 197 Kişiyi Ölümün Kıyısından Aldı

Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, 3 ilçedeki 13 bölgede 265 kişilik ekiple 2 bin 197 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

KOSKEM, 2 Bin 197 Kişiyi Ölümün Kıyısından Aldı

20 Eylül 2023 Çarşamba 17:03

 Kocaeli'de 15 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başlamıştı. 13 bölgede haftanın 7 günü hizmet veren 265 kişilik ekibin görev süresi sona erdi.  Önemli bir hizmeti yerine getiren KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar 2 bin 197 kişiyi boğulmaktan kurtardı. 2005 yılından bu yana ise KOSKEM ekipleri, 18 bin 521 kişiyi hayata bağladı. 2023 yılı yaz sezonu boyunca ambulans sağlık hizmetleri çerçevesinde 37 kişiye hizmet verildi. 
 Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti 2008 yılına kadar 1 bölgede hafta sonları gerçekleştirilirken, 2009 yılı itibariyle haftanın 7 günü hizmet verilmeye başlandı. Cankurtaranlar Kandıra Cebeci, Kovanağzı, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer, Ereğli Defne sahilinde, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajında görev yaptı. 
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