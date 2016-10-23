KOŞYAZ'DAN ÇOCUK İSTİSMARINA TEPKİ

Zihnindeki sapıklıkla kişi eyleme geçsin ya da geçmesin bu düşünceyi zihninde taşıyor olması da bir suçtur..

1-

UTAN EY İNSANLIK UTAN

Böyle pislik düşünceyi su ar eder yıkamaz

Her damlası nehir olsa hududunu yıkamaz

Toprakla örtsen üstünü yer küre isyan eder

Mahçup olur edep haya gün yüzüne çıkamaz

Gökyüzü yüzünü görse nefret yağmuru yağar

Böylesi bir iffetsizlik hangi vicdana sığar

Duysa bir masum feryadı güneş acıyla doğar

Yeşeren yeni fidana gülümseyip bakamaz

Yakuti Dünya yoruldu zulme boyun bükenden

Ayıklayamaz kendini kalbine şer dökenden

Utan ey insanlık utan yavruna göz dikenden

Hiç bir acı bunun kadar vicdanları yakamaz

Hacer Alioğlu Yakuti

2-

EY YAVRUM!

Mavi bi uçurtmaya bağladılar bedenini

Ruhunda en sevdiğin elma şekeri kokusu

Duyulmayan çığlıkların içinde kayboldun

Üzerine gelen, insanlığın vicdan sorgusu Sana kıyan hayânın yoktur kıyam korkusu Ey yavrum!

Yarım kaldı hayallerin bak işte neredesin

Çocukluğunun hazin yalnızlığı içindesin

Çıkmasın çocukluğun kederin edepsiz sokağına

Yok oluyor insanlığın körelmiş vicdanında hayâ

Yer gök inlese diner mi ruhunda ki yara Ey yavrum!

Oyunlarının umuduna binme kaybolursun

Sakla küçük bedenini yoksa ölürsün

Kardelen ACAR

3-

DOKUNULMAZLIK ÇOCUKLARA VERİLMELİ

TEK ÇARE BU!

Bu şiirimi 2016 da yazmışım ve bugün bakıyorum da, bu olaylar daha da artmış.

Demek ki sadece sosyal medya da kınamakla, reklamdan ileri gidememiş ve artmasına sebep olmuşuz..

Psikoloji de böyledir en çok ne gündemde tutulursa onun artmasına etki edilir.

Şimdi diyeceksiniz ki;

Üstünü mü kapatalım, tabiki hayır!

Herkes Yaşadığı şehirden başlayarak, önce hiç tanımadığı komşularını, tanımaya çalışılmalı.

Mahalle muhtarlarıyla diyolağa girip, etrafında kimler yaşıyor öğrenerek, ailelere, çocuklarını koruma eğitimleri verilmesi sağlanmalı.

Çocuklar koruma altına alınıp, fotoğraf ve videolarının yayınlanması yasaklanmalı.

Yani çocuklar sadece tacizden değil, her türlü kötülükten korunmalı.

Bazı ülkelerde olduğu gibi, iyi bakılmayan çocuklar da devlet korumasına alınmalı.

Yani dokunulmazlık vekillere değil yanlızca çocuklara verilmeli.

Yani geleceğimiz, soyumuz, çocuklarımız korunma altına alınmalı.

Bu kadar açık ve net!

Sosyal medyadan kınamakla bu olayların sonu gelmeyeceği apaçık orta da, herkes bu konu da duyarlı olup gerçek hayatta ki; yani etrafındaki çocukları korumalı.

Saygılarımla.

"BİZ DE ÇOCUK OLALIM BUGÜN!

Çocuklar gibi düşünelim

Masumca gülelim kirletilmeden

Çocuklar gibi hissedelim

Sadece düştüğümüzde ağlayalım..

Biz de çocuk olalım bugün

Ev de yanlız bırakılmayalım

Anne babamız olsun yanımızda

Yetim ya da öksüz kalmayalalım

Büyükleri kabus gibi değil

Bizi koruyucu olarak görelim

Güvenle evimizin önüne çıkıp

Bahçemizde güvenle dolaşalım..

Biz de çocuk olalım bugün

Çamur olsun üstümüz başımız

Annemiz ona kızsın sadece

Yüreği evlat acısıyla yanmasın..

Bayram sevinçlerimiz olsun

Şeker toplarken kaybolmayalım.

Elimizden alınmasın umutlarımız

Acımasızca yıkılmasın hayallerimiz.

Biz de çocuk olalım bugün

Korkusuzca gidebilelim parklara

Dokunulmazlık en çok bize yakışsın

Yeter ki, kimse bize dokunmasın..

Bahriye Gürpınar Geredeli

23.10.2016

10:15"

4-

UTANIRIZ DİYE

Şimdi hangi çocuğu sevindirseniz boynu bükük kalacak geride kalanların.. Şimdi pamukşekerler, elmaşekerlerinin tadı çıkmayacak ..

Sokaklar boş kalacak evler çocuk neşesiyle dolup taşmayacak... vicdanımızı susturup bir köşeye çekildiğimizde geride kalacak bütün kötülükler..

İşte o zaman ağlayacak insanlık ama bir damla gözyaşı dökmeyecek insanlar...

Şimdi ne söylense lal dilimiz , sağır kalacak kulaklar söylenenlere.. Hissiz ve arsız bir söz yerleşecek dudaklara; İnsanlık nerede?

İnsanlık nerde sahi ?

Afedersiniz hangi insanlık?

Kuşu ölen çocuklardan geride ölen çocuklar var artık..

Çocuklar ölmesin çocukluk kirletilmesin!

İnsanlık yaşasın diye ..

Hep birlikte

Belki acılar dinmeyecek bu kötü izler silinmeyecek ama belki vicdanlarımız biraz olsun utanır;

Belki baştan aşşağı utanırız diye!

Zeynep KESKİN (25.04.2019 )

5-

ÇOCUĞA

Masumiyetin,saflığın,temizliğin en güzel simgesisin çocuk.

Oyunlar oynar,masallar dinler,hayallere dalarsın çocuk.

İnsan postunda bir canavar,zift karası düşüncelerle katran bulamiş dünyana.

Etine dişini geçirmiş,sus demiş sana çocuk.

Bülbül gibi şakırken umut dolu günlere,ölüm kokmuş nefesin.

Dünya bir meleğini daha şeytana kaptırmiş çocuk.

Kirli bir soluk ölüm doldurmuş ciğerlerine.

Sen hep çocuk kaldın melek oldun bu hikayede.

Biz mi insan postlu canavarlar içindeyiz.

Masumiyeti çaldılar elimizden

İnsanlığımızdan ettiler.

Sen şimdi ana kuçağı sanarak girerken kara toprağa,

Biz gitgide kararan bu dünyanın insancıkları yaşıyormuş gibi yapmaya devam ediyor çocuk

Betül ARDA

6-

KALLEŞE KADER YAZAN KANUNLARINIZ BATSIN

Bahar geliyordu oysa.Çocuklar özlediği sokaklara, parklara, çiçeklere, güneşe kavuşacaklardı.Seksek, yakar top, renkli istop oynayacak, saatler yetmeyecek oyuna doyamayacak bazen de mızıkçılık yapacaklardı.Siyah ve kahvenin tonlarını sarı yeşil rengarenk günler alacaktı.Papatya koklayacak belki toplayacaklardı.İlk iş olarak sonbahardan verilen dondurma sözleri tutulacaktı.Kim bilir en çok neli severdi!

Öyle olmadı!

Kansız, vicdansız, ahlaksız , allahsız biri izin vermedi diye olmadı.

Bu hikayeyi bir trafik kazası yarım bırakabilirdi.Kabul ederdik.Bir hastalık musallat olabilirdi vakitsiz.Kabul ederdik.

Ama biz ciğerine kadar kahpelik bulaşmışların yazdığı sonları kabul edemiyoruz.

O anneye hangi tedbirle yaşama sevinci vereceksiniz şimdi?

Hangi açıklama,hangi cezayla soğutacaksınız yüreğini?

Kalleşe kader yazdıran kanunlarınız batsın.

Ayşe ÖĞÜNÇ



7-

ÇOCUK BÜYÜR ADAM OLUR YA DA OLAMAZ!

Çok acı bir durum... 5 yaşındaki bir çocuğa cinsel istirmarda bulunulması. Burada Anne ve Babalara seslenmek istiyorum. Lütfen lütfen çocuk yetiştirirken daha bilinçli olun. Artık o kadar imkan var ki ! Okuyun, izleyin... Ben böyle gördüm , ben buyum demeyin. Değişime, yeniliğe açık olun. Başın hiç okşanmadı mı, sen okşa! Sana sevgi verilmedi mi, sen sev! Sana iyi davranılmadı mı, sen iyi davran! Seni parka götürmediler mi, sen götür! Seninle oyun oynamadılar mı, sen oyna! Sev çocuğunu, ya bunların hiç biri para pul gerektirmez. Biraz cesur ol insan , cesur ol bunları yap ki! İleride adam olsun bu çocuklar! Sevgisizlikten, değersizlikten, bilgisizlikten ne yapacağını şaşırmasın... Dünyada kötü olmasın. Çocuklar ile başlar dünyayı değiştirmek, çünkü çocuklar geleceğin kadın ve adamları oluyor. Dünyanın bir suçu yok! İnsanlar, insanları bu hale getirdi. Zincirleme kaza misali! Unutma, bir çocuk yetiştirmek insan yetiştirmektir. Bu çocuk sadece o evde yaşamayacak ileride eş, ebeveyn, çalışan, toplumda bir birey olacak. Her zaman bunun farkında olarak yetiştirelim çocukları. Tohumları öyle güzel sevgi ile besleyelim ki, o tohumlar ileride çok güzel çiçekler açsın...

Masal ÖZTÜRK



8-

ALA GEYİK

Minik yürek can çekişirken biz hala insanlık arıyoruz.

Hasta olan ruhları neden sorgulamıyoruz

Hiç görmedim bir horozun civciv’e tacizini, hiç görmedim bir Aslan’ın minik Aslan’a sulandığına hiç şahit olmadım bir köpeğin yavrusuna kıydığına . Şimdi özür diliyorum hayvan sıfatıyla sorguladığıma . Şimdi özür diliyorum bu haksızlığa hayvan gibiymiş dediğime çünkü biz hayvanlardan aşagi yaşıyoruz vahşeti .. minik beden bugün sustu ama unutmayın Allah cc susturmaz mazlumu ve verir cezasını zalimin.

Yüreğinde kıyamet kopan yavrum

Gözlerinde ölümü yaşayan yavrum

Bu rüya olsa keşke ,sana unut desem ama ben senin çocukluk umudunu elinden alan seni karanlığa hapseden zalime feryadım ..

Lütfen git ve tedavi ol yoksa Allah muhafaza ...

Zeynep ÇINAR