Köy yollarına kaldırım imalatı

Çalışma kapsamında Akmeşe Köyü ana yolunda karşılıklı olarak toplam 400 metre kaldırım imalatı yapıldı. Kaldırım imalatında süpürgeli beton malzeme kullanıldı. Ayrıca kaldırımların daha sağlam olması için betonun içerisine demir malzeme döşendi.
YAYA GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ
Araçlar için yolların konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki vatandaşların da can güvenliği için yol kenarlarına kaldırım inşasını her geçen gün fazlalaştırıyor. Yol kenarlarındaki kaldırımlar, yayaların güvenli ve rahat bir şekilde yürümesini sağlıyor.