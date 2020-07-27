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Köy yollarına kaldırım imalatı

Cadde ve sokaklarda yayaların, güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmesi için kaldırımların bulunması önem taşıyor. Şehir merkezlerinde inşa ettiği kaldırımlar ile yayaların hareket alanını arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda da kaldırım imalatları yapıyor. Bu doğrultuda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri İzmit ilçesi Akmeşe Köyü ana yolunda kaldırım imalatı gerçekleştirdi.

Köy yollarına kaldırım imalatı

27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:40

Çalışma kapsamında Akmeşe Köyü ana yolunda karşılıklı olarak toplam 400 metre kaldırım imalatı yapıldı. Kaldırım imalatında süpürgeli beton malzeme kullanıldı. Ayrıca kaldırımların daha sağlam olması için betonun içerisine demir malzeme döşendi.

 

YAYA GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Araçlar için yolların konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki vatandaşların da can güvenliği için yol kenarlarına kaldırım inşasını her geçen gün fazlalaştırıyor. Yol kenarlarındaki kaldırımlar, yayaların güvenli ve rahat bir şekilde yürümesini sağlıyor.

 

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