'Köye Dönüş Projesi' ile hasret bitti

KÖYLERİNE DÖNDÜLER
Kocaeli'de yaşayan ve köylerine dönmek isteyen ailelere yönelik eşya taşıma hizmeti olan ‘Köye Dönüş’ projesine başvurusu Sunay Güzey’in Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirildi. Nakliye hizmeti desteği verilen Güzey ailesi Büyükşehir’in yardımıyla köylerine döndü.
“ALLAH RAZI OLSUN”
3 yıl önce Kocaeli’ne taşındıklarını belirten Sunay Güzey; “Çocuğumu rahatsızlığı yüzünden memleketime dönmek istedim. Çocuğum çalışamıyor. Gebze’den Giresun’a köyüme gitmek istiyordum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulundum. Allah onlardan razı olsun. Bizim köyümüze taşınmamıza yardımcı oldular” açıklamasında bulundu.