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'Köye Dönüş Projesi' ile hasret bitti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’de ikamet eden ve Giresun’d ki köylerine dönmek isteyen Güzey ailesine yardım elini uzattı. Köye Dönüş projesine başvuran Güzey ailesi Büyükşehir’in yardımıyla köylerine döndü.

'Köye Dönüş Projesi' ile hasret bitti

04 Ağustos 2020 Salı 12:39

Oğlu ile birlikte Gebze’de kirada yaşayan 63 yaşındaki Sunay Güzey, 3 yıl önce Kocaeli’ne taşındı. 3 yıldır oğlunun yaşadığı uyum sorunu nedeniyle zor günler geçiren Sunay Güzey, Giresun’a dönmek istedi. Güzey ailesini yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetişti.

 

KÖYLERİNE DÖNDÜLER

Kocaeli'de yaşayan ve köylerine dönmek isteyen ailelere yönelik eşya taşıma hizmeti olan ‘Köye Dönüş’ projesine başvurusu Sunay Güzey’in Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirildi. Nakliye hizmeti desteği verilen Güzey ailesi Büyükşehir’in yardımıyla köylerine döndü.

 

“ALLAH RAZI OLSUN”

3 yıl önce Kocaeli’ne taşındıklarını belirten Sunay Güzey; “Çocuğumu rahatsızlığı yüzünden memleketime dönmek istedim. Çocuğum çalışamıyor. Gebze’den Giresun’a köyüme gitmek istiyordum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne başvuruda bulundum. Allah onlardan razı olsun. Bizim köyümüze taşınmamıza yardımcı oldular” açıklamasında bulundu.

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