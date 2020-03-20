KSO Başkanı Zeytinoğlu 2019 Yılı işgücü verilerini değerlendirdi

TUİK tarafından açıklanan 2019 yılı işgücü verilerini değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “2019 yılı işsizlik oranı yüzde 13.7 ile 2018’in 2.7 puan üzerinde gerçekleşti. 2019 yılı ekonominin yavaşladığı bir yıldı. Ekonomideki bu yavaşlama işsizlik oranına da yansıdı ve 2009’dan bu yana en yüksek işsizlik oranı görüldü. Bununla birlikte önemle üzerinde durduğumuz genç nüfustaki işsizlik oranı da 5.1 puan artışla yüzde 25.4’e yükseldi.” dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu 2019 yılında istihdamda gerilemeler yaşandığını belirterek, “2019 yılında 658 bin kişi istihdam kaybı yaşanmış. 2018 sonu itibariyle 549 bin kişilik istihdam sağlanmıştı. Sektörlere baktığımızda bir önceki yıla göre, sanayi sektöründe 113 bin kişi, inşaat sektöründe 442 bin kişi ve tarım sektöründe 200 bin kişi istihdam kaybı yaşandığını, yalnızca hizmetler sektöründe 98 bin kişilik istihdam artışı olduğunu görüyoruz.” dedi.