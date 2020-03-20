banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KSO Başkanı Zeytinoğlu 2019 Yılı işgücü verilerini değerlendirdi

KSO Başkanı Zeytinoğlu 2019 Yılı işgücü verilerini değerlendirdi

KSO Başkanı Zeytinoğlu 2019 Yılı işgücü verilerini değerlendirdi

20 Mart 2020 Cuma 20:09

TUİK tarafından açıklanan 2019 yılı işgücü verilerini değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “2019 yılı işsizlik oranı yüzde 13.7 ile 2018’in 2.7 puan üzerinde gerçekleşti. 2019 yılı ekonominin yavaşladığı bir yıldı. Ekonomideki bu yavaşlama işsizlik oranına da yansıdı ve 2009’dan bu yana en yüksek işsizlik oranı görüldü. Bununla birlikte önemle üzerinde durduğumuz genç nüfustaki işsizlik oranı da 5.1 puan artışla yüzde 25.4’e yükseldi.” dedi.
 
KSO Başkanı Zeytinoğlu 2019 yılında istihdamda gerilemeler yaşandığını belirterek, “2019 yılında 658 bin kişi istihdam kaybı yaşanmış. 2018 sonu itibariyle 549 bin kişilik istihdam sağlanmıştı. Sektörlere baktığımızda bir önceki yıla göre, sanayi sektöründe 113 bin kişi, inşaat sektöründe 442 bin kişi ve tarım sektöründe 200 bin kişi istihdam kaybı yaşandığını, yalnızca hizmetler sektöründe 98 bin kişilik istihdam artışı olduğunu görüyoruz.” dedi.
 
Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu’yu kapsayan TR42 Bölgesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “TR 42 Bölgesi’nde işsizlik oranı 3.3 puan artışla yüzde 13.5 olarak gerçekleşti. Bu oran Türkiye genelinin 0.2 puan altında. TR 42 Bölgesi’nde işgücüne katılım 2018’e göre 16 bin kişi artarken istihdam edilen kişi sayısı 39 bin artmış. TR 42 bölgesinde de Türkiye geneli ile paralel sanayi ve tarım sektöründe istihdam kaybı yaşanırken, hizmetler sektöründe istihdam artışı olduğunu görüyoruz. İstihdam edilenlerin sektörel dağılımlarına baktığımızda, sanayideki istihdam yüzde 35.8’den yüzde 35.4’e, tarım sektöründeki istihdam yüzde 15’den 13.3’e gerilerken, hizmetler sektöründeki istihdam yüzde 49.2’den yüzde 51.3’e yükseldi.” dedi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliCoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tunus ve Macaristan'dan gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi Tunus ve Macaristan'dan gelen yolcular Kocaeli'de...
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Başkanlığın da önemli toplantı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Başkanlığın da önemli...
Diyanet İşleri Başkanın dan Cuma Mesajı Diyanet İşleri Başkanın dan Cuma Mesajı
Korona`ya karşı tedbirler hız kesmiyor Korona`ya karşı tedbirler hız kesmiyor
Yaralı Askerimiz de şehit oldu Yaralı Askerimiz de şehit oldu
Meydandan Banklar Toplanıyor Meydandan Banklar Toplanıyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Tunus ve Macaristan'dan gelen yolcular Kocaeli'de...
- Kocaeli Valiliği, Tunus ve Macaristan'dan uçakla İstanbul'a gelen 36 yolcunun, yeni tip koronavirüs salgını...

Haberi Oku