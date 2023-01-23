Kur-an’ı Kerim’e Yapılan Hiçbir Saygısızlığı Affetmeyeceğiz

Anadolu gençlik Derneği (AGD) Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Duysal, Türkiye Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur-an’ı Kerim’e yapılan saygısızlığı yaptığı basın açıklaması ile kınadı. AGD Kocaeli tarafından yapılan basın açıklaması ise şu şekilde:





Kur’an İnsanlara Gönderilmiş Canlı Bir Kitaptır

“İslam tüm insanlığın saadet ve selameti için insanlara hitap etmektedir. İslam düşmanlığı yapan şer odakları, insanlığın huzurunu, bir arada yaşama kültürünü hedef almaktadır. Kur’an: insanlara iletilen canlı bir hitaptır. Kur’an: düşünenlere, aklını kullanabilenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Kur’an: Uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni ufuk kazandıran ilahi bir nimettir. Kur’an: Uğruna en değerli şeylerin feda edileceği, hatta yolunda ölünebileceği ilahi mesajlar manzumesidir. Efendimiz (s.a.v.) bir gün Ashabına ilahî kelamın değer ve kıymetini öğretme adına şöyle bir söz söyler: “Gerçekten Allah bu kitap ile bazı toplulukları yüceltir, bazılarını ise alçaltır.” Yücelten de, alçaltan da Allah’tır ve Kur’an’da açıkça belirtmiştir.”





Batı Dünyası İslamı ve İnsanlığın Huzurunu Hedef Almaktadır

”Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği, bu hadsizliği gerçekleştiren alçakları ve buna izin verenleri kınıyoruz. Batı dünyası İslamofobi gibi karanlık projelerle, cahiliye zihniyetiyle, umarsız tutumlarıyla İslam’ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır. Cenab-ı Allah, bu İslam düşmanlarını tarif ederek Al-i İmran Suresinde şu şekilde buyuruyor: “Size bir iyilik dokunursa, bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse, ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur, Allah’a karşı gelmekten sakınır (takva/sorumluluk bilinci ile davranır) iseniz, onların hileli tuzakları-entrikaları size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır.“





Allah’ın Nurunu Söndüremezler

“Bilinmelidir ki tek din İslam’dır ve uygulanması gereken tek sistem İslam’ın ölçüleridir. Buradan haykırıyoruz; Allah’ın nurunu söndüremezler! Bizler Müslümanlar olarak mazluma, mağdura, yoksula, zorda ve darda olana, İslam’ın adaleti ve hoşgörüsü doğrultusunda kucak açtığımız gibi, insanların huzuru için bir nizam ortaya koyan İslam’a uzanan elleri kırmasını da biliriz! Küffara karşı izzet ve vakur duruş Müslümanların vasfıdır. Anadolu Gençlik Derneği-Milli Gençlik Vakfı olarak; tüm Müslüman kardeşlerimizi, Müslüman liderleri, sivil toplum kuruluşlarını bu izzetli ve vakur duruşa davet ediyoruz. Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim’e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz.”







