Milletimiz Aldırış Etmedi!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün ihanette bulunduğunu ifade eden Bıyık, “17-25 Aralık’ta bu ülkenin hükümetini itibarsızlaştırma çabası içerisine girerek kumpas kurdular. Çok şükür ki milletimiz bu oyunun farkına vardı. Ondan sonraki süreçte ihanetler ardı ardına geldi. Ülkemiz üzerinde ciddi oyunlar oynanıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve milletimizin desteği ile bu oyunları tek tek bozuyoruz. 15 Temmuz’da bu ülkenin düşürülemeyeceğini millet olarak gösterdik. Türkiye’nin gücünden rahatsızlık duyuyorlar” dedi.



Samet KAHRAMAN