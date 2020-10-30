Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kocaeli'de Kodlama Atölyesi Açılışına Katıldı

- "Bakanlık olarak bilim ve teknoloji hususlarında elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Çağrı merkezimiz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da düzenlenen dünya çapındaki bir yarışmada dün ikincilik ödülü aldı. Bunun için de mutluyuz. Akademik muhtevayı yapay zekayla destekleme konusunda da dünyadaki birkaç ülkeden biriyiz"

- "Uzaktan eğitim meselesi gündeme geldiğinde hemen harekete geçerek 3 televizyon kanalı kurmak, dünyadaki uzaktan öğretimde canlı ders yapabilme kapasitesi olan birkaç ülkeden biri olmak ve benzeri hususlarda yüz binlerce öğretmenimizi eğitime alarak gerçekten büyük bir adım atmış olduk. Bununla da gurur duyuyoruz"





Kocaeli Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi (KODELİ) kapsamında 97 okulda kurulan kodlama atölyesinin Bilim Merkezi'nde düzenlenen açılış toplantısında konuşan Selçuk, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Milli eğitim meselesinin, aslında bir millet ve ülke ödevi olduğunu vurgulayan Selçuk, bunun sadece bürokrasinin kendi başına halledebileceği ya da bazı kurumların günlük görevi olarak ifa edebileceği bir mesele olmadığını söyledi.

Selçuk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu meseleye sahip çıkmasının ve yüksek seviyeli bir projeyi hayata geçirmek için adım atmasının önemine işaret ederek, "Bugün şevkle, heyecanla burada bu bayrağın gölgesinde çocuklarımızın geleceğini inşa etme vazifesindeyiz. Bu vazifeyi icra ederken, birlikte bir eğitim ruhuyla gelecek ruhuyla hareket ediyoruz." dedi.

- "Hayat sahnesinin her boyutunda birlikte hareket etmemiz gerekiyor"

İnsanlığın tarih boyunca yaşadığı kırılmalara değinen Selçuk, şöyle devam etti:

"Büyük bir kırılma geliyor gerçekten, çok büyük bir kırılma. Dördüncü büyük kırılma denilebilecek bir kırılma geliyor. Bu kırılma aslında bir medeniyet kırılması manasına da geliyor. Yani sadece teknolojideki bir dönüşümden bahsetmiyoruz. Bir medeniyet, bir uygarlık kırılmasından da bahsediyoruz. Buna hazır olmak, bunun için gereken koşulları hazırlamak bizim gelecek nesillere borcumuz. Bu borcumuzu ne denli hayata geçirebilirsek, o kadar vicdani olarak müsterih olabiliriz. Fakat bu kolay bir iş değil. Bu mesele çok yönlü ve paradigmal olarak bir dönüşüm içeren bir mesele. Bağlı bulunduğu değişkenlerin eş zamanlı olarak, eş güdümlü olarak dönüştürülmesi gerekiyor. Hayat sahnesinin her boyutunda birlikte hareket etmemiz gerekiyor."

Selçuk, Bakanlık olarak bilim ve teknoloji hususlarında ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ettiklerinin altını çizerek "Çağrı merkezimiz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da düzenlenen dünya çapındaki bir yarışmada dün ikincilik ödülü aldı. Bunun için de mutluyuz. Akademik muhtevayı yapay zekayla destekleme konusunda da dünyadaki birkaç ülkeden biriyiz. Uzaktan eğitim meselesi gündeme geldiğinde hemen harekete geçerek 3 televizyon kanalı kurmak, dünyadaki uzaktan öğretimde canlı ders yapabilme kapasitesi olan birkaç ülkeden biri olmak ve benzeri hususlarda yüz binlerce öğretmenimizi eğitime alarak gerçekten büyük bir adım atmış olduk. Bununla da gurur duyuyoruz. Allah'a şükür, bu meseleyi de ülke olarak güçlü bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Bütün dünyanın yaşadığı bu problemin üstesinden gelebilmek için de el birliğiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de yapılan bu çalışmanın, diğer illere örnek olacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İnşallah bu meselenin, dünyadaki bu kırılmanın, bu dönüşümün farkında olarak, bu dönüşümün gereğini yerine getirmek için el birliğiyle çalışarak biz üstümüze düşeni yapacağız." dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Selçuk'un elindeki mini drone havalandı.



Öte yandan Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan 2 drone da sahneye geldi.



Drone tarafından getirilen makası alan Bakan Selçuk, Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından atölyenin açılış kurdelesi kesildi.



Online olarak Darıca ve Başiskele ilçelerindeki okullara bağlanarak öğrencilere başarılar dileyen Bakan Ziya Selçuk, daha sonra atölyeyi gezdi.







































