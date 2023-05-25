Mühendis Adaylarına İş Deneyimi Sunan Proje: Stargate

SEDAŞ'ın yeni mühendis adaylarına iş deneyimi ve istihdam fırsatı sunan Stargate projesinde yeni dönem başladı. Projeye bu yıl önceki dönemlerden farklı olarak bilgisayar, yazılım ve endüstri mühendisliği bölümleri mezunu veya yüksek lisans öğrencileri de dahil edildi.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), genç mühendislere üniversite mezuniyetinden önce iş tecrübesi ve kariyer olanağı sağlamaya devam ediyor. İlk tohumları 2020 yılında atılan Stargate programının 2023 yılı yeni dönem başvuruları başladı. Proje kapsamının genişletildiği bilgisini paylaşan SEDAŞ yetkilileri, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak elektrik, elektrik elektronik mühendisliği bölümlerine ek olarak bilgisayar, yazılım ve endüstri mühendisliği bölümleri mezunu veya yüksek lisans öğrencilerini de programa dahil ettiklerini açıkladı.

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinde ikamet eden ve ilgili bölümlerden 2023 yılı bahar döneminde veya Eylül ayına kadar mezun olan adayların kabul edileceği projeye başvurular kariyer.net üzerinden alınıyor.

Yüksek enerji, yaratıcı ve yenilikçi bakış açılarına sahip genç mühendisler, yaklaşık 5 ay sürecek program çerçevesinde, SEDAŞ bünyesinde saha deneyimi edinebilecekler. Katılımcılar enerji sektörünü yakından tanıma şansı yakalarken kişisel gelişim eğitimleri, part-time çalışma olanağı, eğitim koçları ile mentorluk ve teknik eğitim fırsatları gibi birçok olanaktan faydalanacak. Genç yetenekler bu sayede hızlı kariyer yolculuğu ve mezun olmadan iş imkanı elde edebilecekler.

Yetenek programı finalinde belirli kriterleri bulunduran proje sunumları değerlendirmeye alınarak, gerekli yetkinlikleri taşıyan gençlere mezuniyetlerinin ardından SEDAŞ’ta uygun pozisyon oluşması durumunda iş başı yapma fırsatı sunulacak.





