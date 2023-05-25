GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mühendis Adaylarına İş Deneyimi Sunan Proje: Stargate

SEDAŞ'ın yeni mühendis adaylarına iş deneyimi ve istihdam fırsatı sunan Stargate projesinde yeni dönem başladı. Projeye bu yıl önceki dönemlerden farklı olarak bilgisayar, yazılım ve endüstri mühendisliği bölümleri mezunu veya yüksek lisans öğrencileri de dahil edildi.

Mühendis Adaylarına İş Deneyimi Sunan Proje: Stargate

25 Mayıs 2023 Perşembe 11:26

 Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), genç mühendislere üniversite mezuniyetinden önce iş tecrübesi ve kariyer olanağı sağlamaya devam ediyor. İlk tohumları 2020 yılında atılan Stargate programının 2023 yılı yeni dönem başvuruları başladı. Proje kapsamının genişletildiği bilgisini paylaşan SEDAŞ yetkilileri, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak elektrik, elektrik elektronik mühendisliği bölümlerine ek olarak bilgisayar, yazılım ve endüstri mühendisliği bölümleri mezunu veya yüksek lisans öğrencilerini de programa dahil ettiklerini açıkladı. 
 Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerinde ikamet eden ve ilgili bölümlerden 2023 yılı bahar döneminde veya Eylül ayına kadar mezun olan adayların kabul edileceği projeye başvurular kariyer.net üzerinden alınıyor. 
 Yüksek enerji, yaratıcı ve yenilikçi bakış açılarına sahip genç mühendisler, yaklaşık 5 ay sürecek program çerçevesinde, SEDAŞ bünyesinde saha deneyimi edinebilecekler. Katılımcılar enerji sektörünü yakından tanıma şansı yakalarken kişisel gelişim eğitimleri, part-time çalışma olanağı, eğitim koçları ile mentorluk ve teknik eğitim fırsatları gibi birçok olanaktan faydalanacak. Genç yetenekler bu sayede hızlı kariyer yolculuğu ve mezun olmadan iş imkanı elde edebilecekler. 
 Yetenek programı finalinde belirli kriterleri bulunduran proje sunumları değerlendirmeye alınarak, gerekli yetkinlikleri taşıyan gençlere mezuniyetlerinin ardından SEDAŞ’ta uygun pozisyon oluşması durumunda iş başı yapma fırsatı sunulacak. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
SedaşElektrik
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BÜYÜK GEBZE’NİN SON KAYMAKAMI AVCI İLE CANLI MAKALE BÜYÜK GEBZE’NİN SON KAYMAKAMI AVCI İLE CANLI...
Kayganlaşan Yolda Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyere Çarptı: 2 Yaralı Kayganlaşan Yolda Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyere...
VAKIFLAR HAFTASINDA VAKIF İNSANLARINA VEFA PLAKETİ VAKIFLAR HAFTASINDA VAKIF İNSANLARINA VEFA PLAKETİ
Gebze Hacı Ayvacıoğlu - İsmail Başaran Ortaokuluna Ait Protokol İmzalandı Gebze Hacı Ayvacıoğlu - İsmail Başaran Ortaokuluna...
SEDAŞ, “Seninleyiz” projesinin ilk etkinliğini gerçekleştirdi SEDAŞ, “Seninleyiz” projesinin ilk etkinliğini...
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, DEPREMZEDE AİLELERLE YEMEKTE BULUŞTU BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, DEPREMZEDE AİLELERLE YEMEKTE...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

BÜYÜK GEBZE’NİN SON KAYMAKAMI AVCI İLE...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

Haberi Oku