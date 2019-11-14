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Muzaffer Dede vefat etti

Gebze’nin tanınan ve sevilen simalarından Muzaffer Dede vefat etti.

Muzaffer Dede vefat etti

14 Kasım 2019 Perşembe 09:11

Gebze'nin tanınan simalarından, Gebze'nin ilk şehidi Şehit Numan Dede, Abdurrahman Dede, Emre Dede ve Adem Yavuz Dede'nin babası Mustafa Muzaffer Dede vefat etti.
Cenazesi bugün (14.11.2019 Perşembe) ikindi namazına müteakip Gebze İlyasbey Camii’nden kaldırılarak, Gebze Mezarlığı'na defnedilecektir.
Gebze Gazetesi olarak Mehruma Allah'dan rahmet, eş dost, akraba ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

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Anahtar Kelimeler
VefatGebzeMuzaffer DedeŞehitNuman Dede
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