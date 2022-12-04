

Merkezi İstanbulda bulunan Azaklıoğlu Necati Bay Eğitim Kültür Ve Sosyal Yardım Vakfi Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri 03.12.2022 Cumartesi Akşamı saat 19.00'da Fatih Vatan Caddesi üzerinde Fasuli Restorantda bir araya geldi.





Toplantı da vakfın kurucusu ve onursal başkanı Necati Bay'a İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi tarafından 2022 yılının vakıf insanı ve vefa ödülü plaketide takdim edilip kitap hediye edildi.

İLK KEZ DÜZENLENDİ





Yönetim Kurulu Üyeleri tarafindan ilki düzenlenen ve dört ayda bir planlanması düşünülen programa, Vakıfın Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Necati BAY, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Ali SAHIN, Mütevelli Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sayın Hasan TURAN, İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdürü Sayın Mesut TAN, İlim Yayma Cemiyeti İstişare Kurul Üyesi Sayın Hüseyin TUNC, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof.Dr. Sayın Özcan HIDIR, Görele Kırıklı Eski Bld.Bsk. Şükrü TÜRKOĞLU, Vakfın Yeminli Mali Müşaviri Sayın Miktad KARTAL, Belgesel Programcı ve Gazeteci Yazar İsmail KAHRAMAN, İhsan YÜKSEL, Nizamettin KÜTÜK, Nilgün KOROGLU, Burhan TUNÇ katıldılar.





Samimi ve sohbet ortamında gerçekleştirilen toplantıda vakfın önümüzdeki dönem çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.





NECATİ BAY'A YILIN VAKIF İNSANI ÖDÜLÜ





Toplantıda Vakfın kurucusu ve onursal başkanı Necati Baya 2022 yılı nin “VAKIF İNSANI VE VEFA ÖDÜLÜ “ takdim edildi.

Vakıf başkanı ve Giresun valilerimizden Dursun Ali Şahin yaptığı konuşmada vakfın çok önemli hizmetler yaptığını, her yıl yüzlerce öğrenciye kendi kaynakları ile burs verdiğini, sosyal ve kültürel çalışmalara katkılar sağladığının önemine dikkat çekti. İstanbul milletvekili Hasan Turan plaket takdimin de şunları söyledi.





Vakıf insanı Necati Bay her şeyden önce örnek bir insan ve malını Allah rızası için ihtiyaç sahibi öğrencilerine karşılıksız burs veren Giresunun gururu örnek bir hayır severdir.Kendisine hayırlı uzun ömürler diliyorum diyerek plaket de yer alan yazıyı okudu.





VAKIF İNSANI VE VEFA ÖDÜLÜ

“İlim Kültür Tarih Araştırma Merkezi“ Devri Alem Belgesel Tv Programı ve “İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı” tarafından Eğitim ve kültüre yaptığı hizmetlerden dolayı örnek vakıf seçilen “ Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı'nın kurucu başkanı Sayın Necati Bay 2022 yılının Vefalı vakıf insanı ve Örnek Hayır severi seçilmiştir. Tebrik eder başarılarının devamı dileriz.





İsmail Kahraman

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı

www.iktav.com

Devri Alem Belgesel tv Programı

www.devrialem.tv





KİTAP TAKDİMİ





Toplantı da ayrıca, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof.Dr. Sayın Özcan HIDIR, tarafından günümüzün güncel konuları ile ilgili İslami Fobi üzerine yazdığı kitabı Necati Bay a hediye etti.





NECATİ BAY DAN TEŞEKKÜR



