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NECATİ BAY'A YILIN VAKIF İNSANI ÖDÜLÜ

Azaklıoglu Necati Bay Vakfı Mütevelli Heyeti Toplandı

NECATİ BAY'A YILIN VAKIF İNSANI ÖDÜLÜ

04 Aralık 2022 Pazar 15:03


Merkezi İstanbulda bulunan Azaklıoğlu Necati Bay Eğitim Kültür Ve Sosyal Yardım Vakfi Mütevelli  Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri 03.12.2022 Cumartesi Akşamı saat 19.00'da Fatih Vatan Caddesi üzerinde Fasuli Restorantda bir araya geldi.

Toplantı da vakfın kurucusu ve onursal başkanı  Necati Bay'a İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi  tarafından  2022 yılının vakıf  insanı ve vefa ödülü plaketide  takdim edilip kitap hediye edildi.
 
   İLK KEZ DÜZENLENDİ

Yönetim Kurulu Üyeleri tarafindan ilki düzenlenen ve dört ayda bir planlanması düşünülen programa, Vakıfın Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Necati BAY, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Ali SAHIN, Mütevelli Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sayın Hasan TURAN, İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdürü Sayın Mesut TAN, İlim Yayma Cemiyeti İstişare Kurul Üyesi Sayın Hüseyin TUNC, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof.Dr. Sayın Özcan HIDIR, Görele Kırıklı Eski Bld.Bsk. Şükrü TÜRKOĞLU, Vakfın Yeminli Mali Müşaviri Sayın Miktad KARTAL,Belgesel Programcı ve Gazeteci Yazar İsmail KAHRAMAN, İhsan YÜKSEL, Nizamettin KÜTÜK, Nilgün KOROGLU, Burhan TUNÇ katıldılar.

Samimi ve sohbet ortamında gerçekleştirilen toplantıda vakfın önümüzdeki dönem çalışmaları  hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

NECATİ BAY'A YILIN VAKIF İNSANI  ÖDÜLÜ 

Toplantıda Vakfın kurucusu ve  onursal başkanı Necati Baya 2022 yılı nin  “VAKIF İNSANI  VE VEFA  ÖDÜLÜ “ takdim edildi. 
Vakıf başkanı ve Giresun valilerimizden Dursun Ali Şahin yaptığı konuşmada vakfın çok önemli hizmetler yaptığını, her yıl yüzlerce öğrenciye kendi kaynakları ile burs verdiğini, sosyal ve kültürel çalışmalara katkılar sağladığının önemine dikkat çekti. İstanbul milletvekili Hasan Turan  plaket takdimin de şunları söyledi. 

Vakıf insanı  Necati Bay her şeyden önce örnek bir insan ve malını Allah rızası için ihtiyaç sahibi öğrencilerine  karşılıksız burs veren  Giresunun gururu örnek bir hayır severdir.Kendisine hayırlı uzun ömürler diliyorum  diyerek  plaket de yer alan yazıyı okudu. 

VAKIF İNSANI VE VEFA ÖDÜLÜ
 
“İlim Kültür Tarih Araştırma Merkezi“  Devri Alem Belgesel  Tv Programı ve “İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı” tarafından  Eğitim ve   kültüre yaptığı  hizmetlerden  dolayı örnek  vakıf  seçilen “ Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı'nın kurucu başkanı  Sayın Necati Bay 2022 yılının Vefalı vakıf insanı  ve  Örnek Hayır severi seçilmiştir. Tebrik eder başarılarının devamı dileriz.

İsmail  Kahraman 
İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı 
Yönetim Kurulu  Başkanı 
www.iktav.com
Devri Alem Belgesel tv Programı 
www.devrialem.tv

        KİTAP TAKDİMİ 

Toplantı da ayrıca, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof.Dr. Sayın Özcan HIDIR, tarafından  günümüzün güncel konuları ile ilgili  İslami Fobi üzerine  yazdığı kitabı  Necati Bay a hediye etti.

  NECATİ BAY DAN  TEŞEKKÜR  

Toplantıda Vakıf Kurucu Mütevelli heyeti Başkanı Necati Bay vakfın çalışmaları İle ilgili bilgi verirken, kendisine takdim edilen plaketin sürpriz olduğunu ve gurur duyduğunu ifade ederek bu organizasyonda emeği geçen başta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Ali Şahin bey ve üyeler olmak üzere herkese teşekkür etti.








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Anahtar Kelimeler
Necati BayAzaklıoğlu Vakfı
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