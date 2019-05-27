Okur Defnedildi Gebze’de yol vermeme kavgası sırasında hayatını kaybeden Kadir Okur (22) bugün son yolculuğuna uğurlandı. 20 Ekim’de dünya evine girmeye hazırlanan Okur’un ölümü başta ailesi ve yakınları olmak üzere herkesi yasa boğdu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:51

26 Mayıs Pazar günü (dün) akşam saatlerinde Gebze Sultan Orhan Mahallesi, Menzilhane caddesi üzerinde yol vermeme kavgası sonucu silahla vurularak öldürülen Kadir Okur için ilk olarak Kirazpınar’da bulunan evinin önünde helallik alındı. Helallik alındıktan sonra, 22 yaşındaki Kadir Okur’un cenazesi Beylikbağı’nda bulunan Sarı Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli mezarlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, GİRİB Başkanı Kemal Tokmak’ın yanı sıra mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU



Genç yaşta hayatını kaybeden Kadir Okur’un vefat haberi Gebze bölgesinde büyük üzüntüye neden oldu. Talihsiz olayda hayatını kaybeden Okur’un askerden yeni geldiği ve nişan yaptığı öğrenildi. Okur’un 20 Ekim 2019 tarihi için düğün salonu kiraladığı ve evlenmek için hazırladık yaptığı da edinilen bilgiler arasında yer aldı. Cenazede Okur’un ailesi, nişanlısı ayakta durmakta zorluk çekti. Gebzegazetesi.com olarak, talihsiz bir olay sonrası hayatını kaybeden Kadir Okur’a Allah’tan rahmet kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Selçuk Esmer GEÇAL