Orduda Düzenlenen Tarihi Panel ve Çalıştaya Katılarak Görüş ve Önerilerinizi Paylaştık

Ordu mesudiye de 700 yıl önce kurulup ve Altınordu Eskipazardan Doğu Karadeniz bölgesinin fethini gerçekleştiren Hacıemiroğulları Beyliğinin hizmetleri ile Birinci Dünya harbinde Trabzonun Ruslar tarafından işgal edilmesinden sonra Valilik merkezinin taşındığı ordunun Birinci Dünya harbindeki yeri ve önemi konulu panel ve çalıştaya Ordu Valisi başta olmak üzere Ordu Kültür Müdürü Ordu Büyükşehir Belediyesi daire başkanları Bilal Karslı ve Mehmet Sarı Ordu ve İstanbul medeniyet üniversitesinden öğretim üyeleri ile ordu tarihi üzerine araştırma yapan tarihçi yazar ve medya mensuplarıda katılıp görüş ve önerilerini paylaştı. Ordu öğretmen evinde Ordu tanıtım Kulübü derneği tarafından düzenlenen ve üç saat süren panel ve çalıştay büyük ilgi gördü .

Ordu Valisinden Tarihi Konuşma Benimde konuşmacı olarak katıldığım panel ve çalıştayda Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Tarihinin Dönüm Noktası Hacıemiroğlulları Beyliği’nden 1. Dünya Savaşı’na Ordu Panel ve Çalıştayı’na katılıp. Önemli bir konuşma yaptı. Vali Seddar Yavuz`a Sakarya Meydan Muharebesi ,Tunadan bir tarih akar , Dünya coğrafyasındaki şehitliklerimiz kitap ve belgeselimizi hediye ettik.Panel ve Çalıştaylar ilgili Ordu Valiliği resmî internet sayfasında yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum. Ordu Tarihinin Dönüm Noktası Paneli Ordu Tanıtım Kulübü Derneği tarafından Öğretmenevinde düzenlenen panele, Vali Seddar Yavuz, ODÜ Öğretim Görevlisi Prof.Dr.İlhan Ekinci, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Hüseyin Emir Sert, Araştırmacı-Yazar Haydar Yıldırım, Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı İsmail Kahraman katıldı.

Hacıemiroğlulları Beyliği’nden 1. Dünya Savaşı’na Ordu Panel ve Çalıştayı’nda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, “Türkiye toprakları üzerinde çeşitli bölgelerle sahte değerlendirmeler hep yapılıyor. Anadolu’nun tapusu nerededir? sorusunu doğru cevaplayabilecek gençler yetiştiremiyoruz. Tarihimizi bilmiyoruz. Sloganlarla biliyoruz. Sloganlarla da tarihçilik çok doğru bir noktaya götürülemez. Bununla ilgili örnek vermek istiyorum. Ahlat’taki 8 bin 500 Selçuklu mezarını bilen bu ülkede ne kadar genç nüfus yada orta yaş nüfus vardır. Türklerin taş işçiliğini bilmediğini, ecnebilerin bildiğini iddia edenler acaba Ahlat’taki mezar taşlarını gördükten sonra hangi yorumları yapacaklardır. Bizim en az bildiğimiz dönemler, Selçuklu ve sonrası dönemdir. Bu dönemle ilgili çok daha fazla çalışma yapılması da gerekir. Ahlat’ı bilmeden, Malazagirt’i bilmek mümkün mü? Ahlat’ta bu medeniyet olmasaydı, bilim olmasaydı, çalışma olmasaydı Malazgirt Zaferi kazanılır mıydı?” diye konuştu.

Vali Yavuz, ”Karadeniz bölgesi ile ilgili şu nüfus vardı, bu nüfus vardı diye değerlendirmeler yapılıyor. Elbette Anadolu’nun her bir köşesinde farklı etnik gruplardan insanlar vardır. Kendi gerçeklerimizi bilmemiz gerekmez mi diye düşünüyorum. Özellikle Ordu özelinde çeşitli yayınlar var. Bunların bir kısmını inceleme fırsatım oldu. Hacıemiroğulları dönemiyle ilgili değerlendirmeleri de önemsiyorum. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı yapmış kıymetli büyüğümüz Bekir Emiroğlu buraya sık sık geliyor Emiroğlu beyliği ve kendi ailesinden geldiğine inanıyor ve çalışmayı yürütüyor. Arapgir’de de halen o beyliğin izlerini süren birtakım eserlerin olduğunu, bunların da açıldığını ima etti. Bu çalışmayı çok önemsediğimi ifade etmek için sizlerle paylaşmak istedim” dedi.

Vali Seddar Yavuz, ”Orduyu, Karadeniz’i genel anlamda iyi çalışmamız gerektiğini, bu topraklarda bizim damgamızın olduğunu ve kıyamete kadar bu topraklarda daim olacağımızı ifade etmek istiyorum. İlahi kelimatullah peşinde koşan bir milletin, o asrı, kendi asrına dönüştürebilecek bir iradeyi ortaya koyduğunu da memnuniyetle müşahede ediyor, fevkalade önemsiyorum. Türk kültür ve medeniyetine İslam’dan, Müslümandan ayırmanın bir kez daha mümkün olmadığının altını çizmek istiyorum. Bizi biz yapan, güçlendiren bu duygu ve düşüncenin olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. İslam olmadan Türk’ün bir değer olmadığını hepimizin idrak etmesi gerekiyor” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı İsmail Kahraman konuşmasında, Hacıemiroğlulları Beyliği ile ilgili çok değerli araştırmalar yapıldığını söyleyerek, katılımlarından dolayı Vali Seddar Yavuz’ a teşekkür etti. Araştırmacı -Yazar Muzaffer Günay ise yaptığı konuşmada, ”Sayın Valimize Ordu Tanıtım Kulübü Derneği adına katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hacıemiroğullarının bu paneli önümüzdeki günlerde belgesele dönüşecek” dedi.