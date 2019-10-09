Ormanya’dan anlamlı etkinlik

Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden biri olan Ormanya, yaptığı etkinlikle öğrencilere hayvan sevgisini aşıladı.

Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya, alanında gerçekleştirdiği etkinliklerle adını duyurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde öğrencilere anlamlı bir etkinlik düzenleyen Ormanya, hayvanlara dokunma, doğayla terapi, bir hayvanın tedavisi gibi etkinliklerle hayvan sevgisini çocuklara aşılarken hayvanlarla iletişim kurabilmenin püf noktaları anlatıldı.

HAYVANLARI KORUMANIN ÖNEMİ VURGULANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden biri olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, anlamlı bir etkinlikle göz doldurdu. Ali Güneri Ortaokulu’nun 7. sınıf öğrencileri ile gerçekleşen etkinliklerde, özellikle hayvanları korumanın önemi vurgulandı.

SAANEN KEÇİLERİ, TAVŞANLAR VE OKLU KİRPİLER BESLENDİ.

Çocukların doğa ile olan etkileşimlerini arttırmak ve hayvanlara korkmadan temas etmelerini sağlamak için hayvan besleme etkinlikleri sık sık düzenleniyor. Bu kapsamda çocuklara saanen keçisi, tavşan ve oklu kirpiler besletildi. Saanen keçilerinin manejine girerek elleri ile saman yediren çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Besleme saatinden sonra at biniş eğitim alanına geçen çocuklar ata binerek hayatlarında bir ilki yaşadıklarını belirtti.

KOCAELİ YABAN HAYATI KURTARMA VE REHABİLTASYON MERKEZİ TANITILDI

Ormanya’ya gelen çocuklar Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini de gezdi. İlk olarak merkez hakkında kısa bir bilgilendirme ile başlayan gezide çocuklara, Ameliyat Odası, Görüntüleme Odası, Laboratuvar ve Klinik bölümü gezdirildi. Her bölümü alanında uzman veteriner hekimler ve biyolog tarafından tanıtılan merkezde çocuklar veteriner hekimliği deneyimlemenin heyecanını yaşadı.

MİKROSKOBİK İNCELEME YAPILDI

Deneyimleyerek öğrenmenin mutluluğunu yaşayan çocuklar laboratuvar bölümünde bir sineğin kanadını mikroskop ile inceledi. Ormanya biyoloğunun gözleminde devam eden süreçte, çocuklar hemogram cihazı, ultrason cihazı gibi cihazları da tanıma fırsatı buldu.

TAVŞANIN KALP ATIŞINI DİNLEDİLER

Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini gezen çocuklar, Lop Tavşanı olarak bilinen tavşan türünün kalp atışını dinledi. Veteriner hekim kontrolünde gerçekleşen etkinlikte çocuklara ameliyat odasındaki cihazların kullanımlarını ve ne işe yaradıkları da anlatıldı. Deneyimleme üzerine gerçekleşen etkinliklerde çocuklar merak ettikleri her şeyi hekimlere sorarak cevapları dinledi.

BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Ali Güneri Ortaokulu’nda Fen Bilgisi öğretmenliği yapan Sevgi Asker Civelek, “Böyle bir etkinlik için herkese çok teşekkür ederiz. Çocukların doğada olmaları, hayvanlarla bu denli etkileşim sağlayabilmeleri, kalplerini dinleyebilmeleri muazzam. Hepsinin mutluluğu gözlerinden okunuyor. Herkese çok teşekkür ederiz. Ormanya’yı bize kazandırdıkları için Büyükşehir Belediyemize ayrıca teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetini dile getirdi.





