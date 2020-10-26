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Otobüslerle Temizlik, Maske Ve Mesafe Koreografisi

Pandemi süresince önlemlerin alınması için gerekli çalışmaları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Temizlik, Maske ve Mesafe kuralları için farkındalık çalışmaları yapıyor.

Otobüslerle Temizlik, Maske Ve Mesafe Koreografisi

26 Ekim 2020 Pazartesi 13:04

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgına karşı çalışmalar devam ederken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgının önüne geçebilecek Temizlik, Maske ve Mesafe kuralları için farkındalık çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, farkındalık oluşturmak için otobüsler ile TMM yazdı.

 

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüs (Covid-19) salgına karşı çalışmalar devam ederken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara toplum bilinci kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın başlattığı TMM mı? (Temizlik, maske, mesafe) farkındalık çalışmasına UlaşımPark’tan destek geldi. UlaşımPark Plajyolu otobüs garajında 10 otobüsü yan yana dizerek TMM yazdı. Otobüslerle yazılan TMM koreografisi gökyüzünden görüntülendi.

 

TEMİZLİK MASKE MESAFE

Temizlik Maske ve Mesafe vurgusunu her fırsatta dile getiren Başkan Büyükakın tarafından ulusal basında da geniş yer alan TMM MI? sloganı bu şekilde ilk defa yapıldı. Sağlıklı yaşam ve yolculuk adına önemli bir slogan olan TMM (temizlik, maske ve mesafe), vatandaşlar tarafından da çok beğenildi. Maskenin, mesafenin ve temizliğin özellikle şu süreçte hayatımızda ne kadar önemli olduğu vurgusunun her fırsatta üstüne basılarak anlatılması da toplum sağlığı açısından da büyük önem arz ediyor.

 




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