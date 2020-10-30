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Otogar Köprülü Kavşağı Yeşillendiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi araç trafiğine açılan Otogar Kavşağında çevre düzenlemesi yapıyor.

Otogar Köprülü Kavşağı Yeşillendiriliyor

30 Ekim 2020 Cuma 09:58

Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yapımı tamamlanan ve bir süre önce araç trafiğine açılan Otogar Kavşağı’nda çevre düzenlemesi yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışma sonrası şehre görsel zenginlik katılacak.

 

BİN TON TEMİZ TOPRAK SERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Otogar Köprülü Kavşağ’ında yeşillendirme çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bölgede başlatılan çalışmalar kapsamında 800 ton atık toprak çıkarıldı. Gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından bölgenin yeşil bir görüntüye kavuşmasını sağlayacak bin ton temiz toprak serimi gerçekleştirildi.

 

OTOMATİK SULAMA SİSTEMİ KURULUYOR

Yeşillendirme çalışmaları öncesi yeşil alanların sulanması için otomatik sulama sistemi kuruluyor. Otomatik sulama sisteminin ardından kavşak altında canlı renklerden oluşan yongaların yer alacağı görsel çalışma yapılacak. Yonga ve taş kullanılarak yapılacak çalışma ile kavşak ve çevresine estetik bir görünüm kazandırılacak. Daha sonra ağaç dikimi ve çimlendirme çalışmaları yapılacak.

 

GÖRSEL ZENGİNLİK

Yapılan çevre düzenlemeleriyle kavşak ve yolların kenarları görsel anlamda zenginleştirilirken, oluşturulan yeşil alanların genişleyip şehrin doğal zenginliğine ve canlı popülasyonuna katkı sağlanması hedefleniyor.










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