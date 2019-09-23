Otoparklarda yeni ücret tarifesi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Belde A.Ş. tarafından kent genelinde işletilen açık ve kapalı otoparklar ile yol üstü parklanmalarında

UKOME

kararıyla yeni ücret tarifesine geçiliyor. UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kurul toplantısında alınan karar gereği Kocaeli İli genelindeki açık ve kapalı otoparklar ile yol üstü parklanmalarda artış yapıldı. Belde A.Ş. tarafından işletilen açık ve kapalı otoparklar ile yol üstü parklanmalarda yeni ücret tarifeleri 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

YOL ÜSTÜ PARKLANMA ÜCRETLERİ

Alınan UKOME kararına göre yol üstü parklanma ücretleri ilk 1 saat için İzmit’te 5,5 TL, Gebze’de 4,5 TL ve diğer ilçelerde 4 TL olarak belirlendi. Yol üstü parklanmalarında ilk 15 dk için ücret alınmıyor. Yol üstü parklanmalarda yeni ücret tarifesi şu şekilde;

YOL ÜSTÜ ARAÇ PARK YERLERİ ÜCRET TARİFESİ

ZAMAN İZMİT GEBZE DİĞER İLÇELER

0-1 SAAT 5,50 TL 4,50 TL 4,00 TL

1-2 SAAT 11,00 TL 8,50 TL 7,50 TL

2-3 SAAT 14,50 TL 12,50 TL 11,00 TL

AÇIK VE KAPALI OTOPARKLAR

Kocaeli genelindeki açık ve kapalı otoparklarda da UKOME tarafından artırıma gidildi. Buna göre kapalı otoparklarda 0-1 saat arası İzmit için 5 TL, diğer ilçeler için 4,75 TL olarak belirlendi. Açık otoparklarda ise 0-1 saat arasında İzmit’te 4,25 TL, diğer ilçelerde 4 TL ödenecek. Açık ve kapalı otoparklardaki yeni ücret tarifesi de şu şekilde;

KAPALI OTOPARKLAR ÜCRET TARİFESİ

ZAMAN İZMİT DİĞER İLÇELER

0-1 SAAT 5,00 TL 4,75 TL

1-2 SAAT 6,50 TL 6,25 TL

2-4 SAAT 8,00 TL 7,75 TL

4-8 SAAT 9,00 TL 8,75 TL

8-12 SAAT 10,00 TL 9,75 TL

12-24 SAAT 12,00 TL 11,25 TL

AÇIK OTOPARKLAR ÜCRET TARİFESİ

ZAMAN İZMİT DİĞER İLÇELER

0-1 SAAT 4,25 TL 4,00 TL

1-2 SAAT 5,75 TL 5,25 TL

2-4 SAAT 6,75 TL 6,50 TL

4-8 SAAT 8,00 TL 7,75 TL

8-12 SAAT 9,00 TL 8,75 TL

12-24 SAAT 10,75 TL 10,00 TL

İZMİT KENT MEYDANI YARI OTOMATİK KAPALI OTOPARKI

Öte yandan 18 Eylül 2018 tarihinde hizmete giren ve Belde A.Ş. tarafından işletilen İzmit Kent Meydanı Yarı Otomatik Kapalı Otoparkı’nda bir yıl boyunca 14 saat ücretsiz-10 saat ücretli parklanma uygulaması kararı alınmıştı. Bu uygulama da 1 Ekim’den itibaren sona eriyor. İzmit Kent Meydanı Yarı Otomotik Kapalı Otoparkı da 24 saat boyunca ücretli olacak.