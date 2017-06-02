banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ÖZEL İLİM’DE İFTARDA BULUŞTU

Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası İlçelerinde faaliyet gösteren bölgemizin sürücü kurs kurucuları Özel İlim Eğitim Kurumları’nın iftarında buluştu.

ÖZEL İLİM'DE İFTARDA BULUŞTU

02 Haziran 2017 Cuma 15:54

Yön. Kur. Bşk. Nevzat COŞKUN tarafından kurumların geleceği ile ilgili genel bilgiler ve değerlendirmeleri konu alan bir sunum yapıldı. İftar öncesi başlayan programa bölgemizdeki sürücü kurslarının kurucuları büyük çoğunlukla iştirak etti. 
            Özel İlim Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Bşk. Nevzat COŞKUN iftar öncesi başlayan toplantıda sunumunda özetle şunları söyledi: “Özel İlim Eğitim Kurumları olarak düzenlemiş olduğumuz müstesna iftar programımıza bölgemizin güzide kurum kurucularının katılımı bizleri onurlandırmıştır. Katılımınız için her birinize teşekkür ederiz. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar diğer sektörleri olumsuz yönde etkilediği gibi Sürücü Kurslarını da önemli ölçüde etkilemiştir. Bizler bugün burada Sürücü Kurslarının içinde bulunduğu bu olumsuz durumu olumlu hale getirmek, birlikte güzel şeyleri başarmak için bir araya geldik. Sürücü kursları geçmiş yıllara göre eğitim ve kalite anlamında Avrupa standartlarına ulaşmasına rağmen karlılık anlamında hala bunu yakalayamamanın sıkıntılarını hep birlikte yaşıyoruz. Temennimiz en kısa zamanda tüm kurumlarımız vermiş oldukları bu emeğin karşılığını da alacaktır.” 
           Okul Müdürü Halil Bulut katılımcılara teşekkür ederek, okulumuzun hem akademik hem de sosyal ve sportif başarılara odaklanan bir anlayışla eğitimine devam ettiğinin altını çizdi, katılımlarından dolayı da tüm kuruculara teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuKaraosmanoğluHizmet
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de
İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi
Havalar Nasıl? Havalar Nasıl?
Gebze Kent Meydanında Ramazan Gebze Kent Meydanında Ramazan
Gebze ailesi birlikte iftar yaptı Gebze ailesi birlikte iftar yaptı
Giresun Gönülleri’nden şehitlerimize vefa Giresun Gönülleri’nden şehitlerimize vefa
Yukarı Çık

banner149

İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de
Araştırmacı - Gazeteci ve Devr-i Alem Belgesel Program Yapımcısı İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de canlı...

Haberi Oku