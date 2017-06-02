ÖZEL İLİM’DE İFTARDA BULUŞTU

Yön. Kur. Bşk. Nevzat COŞKUN tarafından kurumların geleceği ile ilgili genel bilgiler ve değerlendirmeleri konu alan bir sunum yapıldı. İftar öncesi başlayan programa bölgemizdeki sürücü kurslarının kurucuları büyük çoğunlukla iştirak etti.

Özel İlim Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Bşk. Nevzat COŞKUN iftar öncesi başlayan toplantıda sunumunda özetle şunları söyledi: “Özel İlim Eğitim Kurumları olarak düzenlemiş olduğumuz müstesna iftar programımıza bölgemizin güzide kurum kurucularının katılımı bizleri onurlandırmıştır. Katılımınız için her birinize teşekkür ederiz. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar diğer sektörleri olumsuz yönde etkilediği gibi Sürücü Kurslarını da önemli ölçüde etkilemiştir. Bizler bugün burada Sürücü Kurslarının içinde bulunduğu bu olumsuz durumu olumlu hale getirmek, birlikte güzel şeyleri başarmak için bir araya geldik. Sürücü kursları geçmiş yıllara göre eğitim ve kalite anlamında Avrupa standartlarına ulaşmasına rağmen karlılık anlamında hala bunu yakalayamamanın sıkıntılarını hep birlikte yaşıyoruz. Temennimiz en kısa zamanda tüm kurumlarımız vermiş oldukları bu emeğin karşılığını da alacaktır.”