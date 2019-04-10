Özel Öğrenciler Festivalde Yarıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylerin sosyal yaşamında önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda son yapılan aktivite ile ‘’lale’’ yetiştiren engelli bireyler, 12’nci Lale Festivali’nde düzenlenen yarışmaya katıldı.

SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM YAŞIYORLAR

17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyleri topluma kazandırmak için önemli bir hizmeti yerine getiren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireyleri topluma kazandırma adına çalışırken merkezde mesleki, sosyal ve kültürel kurslar alan özel bireyler Kocaeli’nde gerçekleştirilen aktivitelere de katılıyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Bahçecilik Atölyesi’nde eğitim alan özel bireyler de yetiştirdikleri ‘’lale’’ ile 12’nci Lale Festivali’nde düzenlenen yarışmaya katıldı.





LALELERİ ÖZEL SAKSI İÇİNDE YETİŞTİRDİLER

Bahçecilik Atölyesi’nde eğitim alan özel öğrenciler yetiştirdikleri lale için özel bir saksı hazırladı. Sabah erken saatte Seka Park alanına geçen özel öğrenciler kayıtlarını yaptırarak yarışmada ter döktü. Özel öğrencilere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şubesi ve Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yetkilileri, eğitimciler ve aileler eşlik etti.





GÖNÜLLERİN BİRİNCİSİ OLDULAR

Yarışma sonunda Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi özel öğrencileri, sahneye çağrıldı. Yarışmada derece elde edemeyen özel öğrenciler gönüllerin birincisi oldu. Laleleri ile sahneye çıkan özel öğrenciler vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.