banner484
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Rekabet Kurulu Başkanı Küle'den Açıklama

Rekabet Kurulu Başkanı Küle, "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz." dedi.

Rekabet Kurulu Başkanı Küle'den Açıklama

25 Mart 2020 Çarşamba 15:26

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsat bilerek usulsüz iş yapan fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacaklarını belirterek, "En ağır cezaları verip, bu kişi ve teşebbüsleri kamuoyuna ilandan imtina etmeyeceğiz. Yarın yapacağımız haftalık kurul toplantımızda yaş meyve sebze fiyatlarıyla ilgili soruşturmamızı görüşüp karara bağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Küle, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı devlet kurumları ve vatandaşların yanı sıra özel sektörün, küçük esnafın da milli birlik duygusuyla büyük fedakarlıklarda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bazı suistimallerin olduğuna işaret eden Küle, yaş meyve sebze piyasası başta olmak üzere gıda piyasasında "Nasıl olsa alacaklar" mantığıyla fırsatçı yaklaşım sergileyerek fahiş zam yapanları en ağır şekilde cezalandıracaklarını kaydetti. 

Küle, açıklamasına şöyle devam etti: 

"Anlaşılan bazı taraflarca bu uyarımız çok iyi algılanamadı. Biz her gün ürün bazında çiftçimizden son tüketiciye giden tedarik zincirinde fiyattaki değişimi izliyoruz. Tarlada, serada bir fiyat artışı, arzda bir azalma yok. Akaryakıt maliyeti mi arttı? Depolama masrafı mı arttı? İş gücü maliyeti mi arttı? Bunların hepsine cevabımız 'Hayır'. Demek ki arz değer zincirindeki aktörler ölçüsüz fiyat artışları yoluyla 'yapay bir kıtlık' yaratıyorlar. Normal zamanlarda tahammül edemeyeceğimiz bu tür uygulamaları bu dönemde cezalandıracağımızı, bu cezaların ve süreçlerin krizin şiddetiyle doğru orantılı olacağını bilmeliler."

Milletçe bir mücadele döneminden geçildiğini vurgulayan Küle, "Yarın yapacağımız haftalık kurul toplantımızda yaş meyve sebze fiyatlarıyla ilgili soruşturmamızı görüşüp karara bağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Fırsatçılık yapanların kapısı bugün ya da yarın çalınacak"

Rekabet Kanunu kapsamında verilebilen cezaların açık olduğuna dikkati çeken Küle, şunları kaydetti:

"Kurulun ceza oranıyla ilgili takdir hakkı var ve üst orandan bu cezalara hükmedebileceğimizi hatırlatmalıyım. Son aldığımız kararlar ile verdiğimiz yüz milyonlarca liraya çıkan cezalarımız var. Çok açık söylüyorum, fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız. En ağır cezaları verip, bu kişi ve teşebbüsleri kamuoyuna ilandan ve böylece bir iktisadi aktörün belki en büyük varlığı olan saygınlığını da sorgulatmaktan imtina etmeyeceğiz. Bu zor günlerde 'Ne kazansam kardır' mantığıyla bakan bir yaklaşımı bu piyasada tutmanın da bir manası olmadığını düşünüyorum. İşini düzgün bir şekilde yapan, piyasaya arzı devam ettiren, hak ettiği karı elde eden kimseyle sorunumuz yok ancak fırsatçılık yapanların kapısı elbet bugün ya da yarın çalınacak. Rekabet düzeninin yani piyasa düzeninin bu dönemde başarısızlığa uğramaması, çökmemesi için her şeyi yapacağız, haberleri olsun."




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliCoronaCovid-19OkullartatilOkullartatilmiWuhançinItalyaAvrupaİstanbulSondakikaHaberlerİzmitDilovasıDaricaMarmaraTicaretSağlıkAsayişDerslerRTEReceptayyiperdoğanBakanselçukFahrettinkocaBakanönemliAçıklam
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri ertelendi TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü...
Kocaeli'de tıbbi atık bertarafı ve cenaze hizmetlerinde koronavirüs tedbirleri Kocaeli'de tıbbi atık bertarafı ve cenaze hizmetlerinde...
Sığınmacılar 27 gündür Yunanistan'ın kapıyı açmasını bekliyor Sığınmacılar 27 gündür Yunanistan'ın kapıyı...
Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca ile telefonda görüştü Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca ile telefonda...
Başkan Büyükakın, sokak hayvanlarını unutmuyor Başkan Büyükakın, sokak hayvanlarını unutmuyor
Başkan Büyükakın’ın talimatıyla; Başkan Büyükakın’ın talimatıyla;
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl...
Meclis Başkanı Şentop, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla planlanan etkinliklerin...

Haberi Oku