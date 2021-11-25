Şayir, Ankara'dan Yine Eli Dolu Döndü

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün gittiği Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakan Yardımcısı Enver İsturk’un yanı sıra birçok bakanlık bürokratı ile Dilovası’nın geleceği ve yapılacak hizmetler konusunda görüştü. Yoğun gündem ile Ankara’ya giden Başkan Şayir, güzel haberlerle Dilovası’na döndü

BAKAN KURUM: ‘TAVŞANCIL TOPLU KONUT PROJESİ HAYAT BULACAK’

Başkan Şayir’in ilk durağı Bakan Kurum’un makamı oldu. Bakan Kurum ile yaklaşık bir saatlik toplantı yapan Başkan Şayir, Dilovası’nın devam eden ve planlanan projeleri hakkında bilgi verdi. Başkan Şayir, ilk olarak Tavşancıl Mahallesi’nde TOKİ tarafından yapılacak olan Toplu Konut Projesi’ni gündeme getirerek, yapılacak olan binaların Dilovası’na yeni bir çehre kazandıracağını ifade etti. Çevre Bakanı Murat Kurum’un “Bakanlığımız için stratejik öneme sahip bir proje” dediği Tavşancıl Toplu Konut Projesi için kamulaştırma bedellerinin önceden gönderildiği, projenin tasarımlarının hazır olduğu, kamulaştırma çalışması biter bitmez ihaleye çıkılacağını ifade ettiği öğrenilirken, Bakan Kurum’un talimatı ile TOKİ Bölge Müdürü ve bakanlık bürokratlarının haftaya Salı günü Dilovası’na gelerek inceleme yapacakları belirtildi.

BÜROKRATLAR DİLOVASI İÇİN TOPLANACAK

Başkan Şayir’in gündeme getirdiği diğer konularla ilgili, Bakan Kurum tarafından, Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, görevlendirildi. Bakanlığın üst düzey bürokratları ile Dilovası Belediyesi Bürokratları en geç on beş gün içinde bir araya gelerek Dilovası’nda devam eden ve başlanacak projelerle ilgili çalışma gerçekleştirecekler.

TAVŞANCIL PLANLARINI BAKANLIK YAPACAK

Göreve gelir gelmez Tavşancıl Mahallesi’nin SİT alanlarını kaldırmak için mücadele başlatan Başkan Şayir, hedefine ulaşarak, 2020 yılının sonunda SİT alanlarını sürdürülebilir alana çevirttirmişti. Yapılan bu değişiklikten sonra mahallenin büyük maliyet tutan yeni mevzi imar planlarının yapılması Bakan Kurum’un Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğüne talimatı ile çalışmanın bakanlık tarafından yürütülmesini isteyerek Dilovası Belediyesini büyük bir maliyetten kurtardı. 2022 yılında çalışmaya başlanacağı öğrenildi.

BAŞKAN ŞAYİR’DEN HİBE MÜJDELERi

Bakanlığın verdiği desteklerle Dilovası’nın caddelerini dekoratif aydınlatmalar ile donattığını dile getiren Başkan Şayir, kalan caddelerinde devam edebilmesi için de Bakan Kurum’dan destek istedi. Bakan Kurum, İlbank’a aydınlatmalar için 1 milyon TL, çevre düzenlemesi için de 500 bin TL destek verilmesi talimatını Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne verdi.

DİLİSKELESİ SAHİLİNİN DEVAMI İÇİN MİLLİ EMLAK’A AİT YERİN TAHSİSİ İSTENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin halkın hizmetine açtığı Diliskelesi Sahili ve Balıkçılar barınağının devamında bulunan ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ait yerin Dilovası Belediyesi’ne tahsis edilmesini Bakan Kurum’a ileten Başkan Şayir, ‘Büyükşehir Belediyemiz Diliskelesi Mahallemiz’e çok güzel bir sahil kazandırdı. Buranın devam edebilmesi için Milli Emlak'a ait 9.500 m2 alan bulunuyor. Burayı bizlere tahsis ederseniz Diliskelesi mahallemize büyük bir sahil kazandırmış olacağız ifadesi üzerine; Bakan Kurum’un, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne talimat vererek sürecin başlatılmasını istediği öğrenildi. Konuyla ilgili belediyenin yazılı talepte bulunduğu ve sürecin başladığı öğrenildi.

ORMAN BAKANI İSTEKLERİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Başkan Şayir, Ankara ziyaretlerinin ikinci gününde Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi. Dilovası’nda Orman’a ait olan ve mesire alanı olarak başlatılması düşünülen yerlerin Dilovası Belediyesi’ne tahsisi konusunda Bakan Pakdemirli’ye brifing veren Başkan Şayir, “Orman Bakanımız sayın Pakdemirli’den olumlu dönüş aldık. Sürecin hızlandırılması ve sağlıklı yürümesi için ilgili genel müdür görevlendirildi. Bundan sonra süreci arkadaşlarımız takip edecek ve nihayi sonuca kavuşacağız” dedi.

DEVLET HASTANESİ’NİN STATÜSÜ DEĞİŞİYOR

Önceki ziyaretlerinde seçim beyannamesi’nde de bulunan Dilovası Devlet Hastanesi’nin statüsünün değişmesi için girişimlerde bulunan Şayir, son ziyaretinde de konuyu gündeme getirdi. Bakanlık yetkilileri ile görüşen Başkan Şayir, hastanemizin statüsünün değişmesi için yoğun girişimlerimiz olmuştu. Bugün yaptığımız ziyarette olumlu gelişmelerin olduğunu öğrendik. Net bir tarih vermemekle beraber yakın bir zamanda Dilovası Devlet Hastanemizin statüsünün değiştiğini ilçe halkımıza müjdeleyeceğimizi şimdiden söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

DİLİSKELESİ’NE ALTERNATİF ÜST GEÇİT PROJESİ 2022 YILINDA YATIRIMA ALINACAK

Başkan Şayir, Ankara temaslarında Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nı da ziyaret ederek Dilovası’nın önemli sorunlarına çözüm aradı. Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte Bakan Yardımcısı Enver İskurt’u ziyaret eden Şayir, önceki ziyaretlerinde Diliskelesi Mahallesi’ne alternatif araç üst geçidi için destek talebinde bulunmuş ve projenin hayata geçmesi için bakanlıktan destek istemişti. Önceki ziyaretler sonrası Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden heyetler, Dilovası’na gelerek alternatif üstgeçidin istendiği alanda incelemelerde bulunmuştu. Yapılan çalışmaları ve gelinen son noktayı Bakan Yardımcısı Enver İskurt’a anlatan Şayir, projenin hayata geçirilmesini istedi. Bakan Yardımcısı İskurt’un, aksi bir durum söz konusu olmaması halinde 2022 yılında üst geçidin yatırım planına alınacağı ve Dilovası’na bu eserin kazandırılması için emek harcayacaklarını ifade ettiği belirtildi.

YÜKSEK GERİLİM HATLARI KALDIRILACAK

Başkan Şayir Ankara ziyaretinde son durağı TEİAŞ Genel Müdürlüğü oldu. TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım’ı ziyaret eden Başkan Şayir, Dilovası’nın çeşitli noktalarından geçen ve ilçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden TEİAŞ’a ait olan yüksek gerilim hatlarının kaldırılmasını talep etti. Özellikle Diliskelesi Polisan Ortaokulu bahçesinde bulunan hatların öğrenciler için tehlike oluşturduğunu ifade eden başkan Şayir, ivedi ile bu hatların kaldırılması konusunda Genel Müdür Orhan Kaldırım’dan destek istedi. Genel Müdür Kaldırım’ın konuya hızlıca bakılması onuşunda alt birimlere talimat verildiği ve özellikle Polisan Ortaokulu bahçesinde bulunan hatların ivedi ile kaldırılması için çalışma başlatacaklarını söylediği öğrenildi.





















