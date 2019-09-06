SEDAŞ bakım çalışmalarına hız veriyor

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de kaliteli ve kesintisiz enerji için bakım çalışmalarına hız veriyor.

HİZMET KALİTESİ VE SÜREKLİ ENERJİ İÇİN

SEDAŞ İşletme Bakım Ekipleri, 4 il, 45 ilçe merkez ve kırsalında, trafo ve hat bakımı, dağıtım panoları, izolatör, kesici, ayırıcı ve armatür bakımı yapıyor. SEDAŞ ekipleri, kar ve kış koşullarında kesinti yaratacak, şebekeye zarar verecek ve aşırı rüzgar ile fırtınada, can ve mal emniyetini tehdit edecek olan ağaçların budanması çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

SEDAŞ şebeke operasyon ekipleri, hizmet kalitesinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi, müşteri memnuniyeti için şebekede iletken kesit artırımları ve trafo gücü yükseltilmesine ait bakım çalışmalarını da gerekli ve ihtiyaç duyulan yerlerde, yıllık bakım programı çalışmaları kapsamında gerçekleştiriyor.

ALO 186 SERVİSİ ve SEDAŞ WHATSAPP HATTINDAN BİLDİRİMLER ALINIYOR

SEDAŞ ekipleri, vatandaşların en iyi hizmeti alabilmesi için elektrik dağıtımındaki kalite standartlarını artırmak üzere planlı kesintilerle bakım çalışmalarını sürdürüyorlar. SEDAŞ işletme bakım ekipleri bu çalışmaları ile enerji kesinti süresi ve sıklığını azaltmayı, teknik kalitenin artırılmasını, müşteri memnuniyeti seviyesinin de daha üst seviyelere çıkarılmasını hedefliyor.

SEDAŞ ekipleri vatandaşların arıza bildirimleri yanı sıra bakım gerektiren bildirimlerini, Alo 186 Çağrı Merkezinden, sedas.com web sayfasındaki webChat uygulamasından, SEDAŞ WhatsApp hattı 0(530) 9 19 19 19 nolu telefondan gelen, whatsapp mesajlarını müşteri temsilcileri aracılığı ile alıyor ve sahada hızla değerlendiriyorlar. Bakım gerektiren yerler için bakım planı ve planlı enerji kesintisi tarihleri belirlenerek uygulanıyor.

AYDINLATMA BAKIMLARI DA KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Mahalle, cadde ve sokaklarda yapılan genel aydınlatma çalışmaları sırasında, arızalı armatürler onarılırken, aydınlatma direklerinde arızalı sigorta otomatları ve lamba balastları da değiştiriliyor. Aydınlatma şebekesine ait arızalı yeraltı kablo güzergâhları da yeraltı kablo test cihazları ile tespit edilerek gerekli onarımlar yapılıyor. SEDAŞ bakım çalışmaları ile hizmet kalitesini artırırken, kış mevsimine girmeden, gelecekte oluşabilecek teknik arızaların minimize edilmesi amacıyla da bakım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.