GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

''Şehitleri Anma" Programı

Karamürsel’de "şehitleri anma" programı düzenlendi.

''Şehitleri Anma

30 Ocak 2017 Pazartesi 09:45

Karamürsel Yesevi Düşünce Derneğince "324 Şehit 324 Kahraman" konulu anma programı düzenlendi.

Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezi Konferans Salonundaki programda 1. Dünya Savaşından buyana ilçede şehit olana 324 kişiyi anma programı, Müftü Yılmaz Küçük’ün okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, Doğu Cephesi Komutanı General Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir burada yaptığı konuşmada, babasının yılmaz bir vatanın sevdalısı olduğunu söyledi.

"Dünü unutma ki yarına hakkın olsun" diyen Timsal Karabekir, babasının hep vatanını ve onun menfaatlerini düşündüğünü belirterek, "Atatürk’ü çok sever ve onunla yaşadıklarından övgüyle söz ederdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün dava arkadaşı ve kardeşi gibiydi. Kazım Karabekir son nefesine kadar Mustafa Kemal Paşa’ya saygısını, sevgisini korumuştur. Onlar, bu vatanın kurtuluşu için hiç bir şeyden çekinmediler." şeklinde konuştu.

Yesevi Düşünce Derneği Başkanı Emre Ateş de şehitlerin, Milli Savunma Bakanlığı Şehitler Daire Başkanlığı verilerine göre oluşturulduğunu söyledi.

Tarblusgarp Savaşından başlayarak kronolojik olarak İstiklal Savaşına kadar Karamürsel'den 324 şehidin tespit edildiğini ifade eden Ateş, "Vatan bellediğimiz bu toprakları gerek İslami hassasiyetlerle gerek millet olma bilinciyle gerekse Ahmet Yesevi ruhu ile sahiplendiğimiz gibi, yeri geldiğinde de Haçlıya karşı duran Selçuklu gibi, emanete sahip çıkan Osmanlı gibi ve son burcu terk etmeyen Milli Mücadele kahramanları gibi savunabileceğimizi göstermenin vaktidir." diye konuştu.

Programa Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, ilçe Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Garnizon ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu, ilçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Mahalle muhtarlarına şehadetname verildi.



KOCAELİ (AA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliDaricaİzmitDerinceGebze GazetesiBallıkayaMuallimköyHaberWebSiteKaramürselKartepe
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
AK Parti İlçe Hasan Soba ve Sağlık Hizmetleri AK Parti İlçe Hasan Soba ve Sağlık Hizmetleri
Bozulan asfalt zeminler onarılıyor Bozulan asfalt zeminler onarılıyor
Kafası karışanları evlerine gönderin! Kafası karışanları evlerine gönderin!
BÖLGESEL YAĞLANMADAN KURTULUN! BÖLGESEL YAĞLANMADAN KURTULUN!
HUZURLU TÜRKİYE İÇİN! HUZURLU TÜRKİYE İÇİN!
Yukarı Çık

Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Körfez ilçesinde kardeşler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Haberi Oku