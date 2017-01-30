''Şehitleri Anma

Karamürsel Yesevi Düşünce Derneğince "324 Şehit 324 Kahraman" konulu anma programı düzenlendi.

Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezi Konferans Salonundaki programda 1. Dünya Savaşından buyana ilçede şehit olana 324 kişiyi anma programı, Müftü Yılmaz Küçük’ün okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, Doğu Cephesi Komutanı General Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir burada yaptığı konuşmada, babasının yılmaz bir vatanın sevdalısı olduğunu söyledi.

"Dünü unutma ki yarına hakkın olsun" diyen Timsal Karabekir, babasının hep vatanını ve onun menfaatlerini düşündüğünü belirterek, "Atatürk’ü çok sever ve onunla yaşadıklarından övgüyle söz ederdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün dava arkadaşı ve kardeşi gibiydi. Kazım Karabekir son nefesine kadar Mustafa Kemal Paşa’ya saygısını, sevgisini korumuştur. Onlar, bu vatanın kurtuluşu için hiç bir şeyden çekinmediler." şeklinde konuştu.

Yesevi Düşünce Derneği Başkanı Emre Ateş de şehitlerin, Milli Savunma Bakanlığı Şehitler Daire Başkanlığı verilerine göre oluşturulduğunu söyledi.

Tarblusgarp Savaşından başlayarak kronolojik olarak İstiklal Savaşına kadar Karamürsel'den 324 şehidin tespit edildiğini ifade eden Ateş, "Vatan bellediğimiz bu toprakları gerek İslami hassasiyetlerle gerek millet olma bilinciyle gerekse Ahmet Yesevi ruhu ile sahiplendiğimiz gibi, yeri geldiğinde de Haçlıya karşı duran Selçuklu gibi, emanete sahip çıkan Osmanlı gibi ve son burcu terk etmeyen Milli Mücadele kahramanları gibi savunabileceğimizi göstermenin vaktidir." diye konuştu.

Programa Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, ilçe Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Garnizon ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sadık Eroğlu, ilçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Mahalle muhtarlarına şehadetname verildi.







KOCAELİ (AA)