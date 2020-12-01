Sepaş Enerji, merak edilenleri bu programda yanıtlıyor

Türkiye’nin önde gelen enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji, yeni bir online söyleşi programını hayata geçirdi. Dijital mecralarda yayınlanan “Sepaş Enerji Buluşmaları”nda her bölümde farklı konuklarla enerji sektörüne dair çeşitli konular ele alınacak. Konuyla ilgili basın bülteni ve fotoğrafları ekte bilgilerinize sunarız. Değerlendirmeniz ricasıyla,

Türkiye’nin önde gelen enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji, yeni bir online söyleşi programını hayata geçirdi. Dijital mecralarda yayınlanan “Sepaş Enerji Buluşmaları”nda her bölümde farklı konuklarla enerji sektörüne dair çeşitli konular ele alınacak.

Konutlardan ticarethane ve sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji, iletişimde yeni bir uygulamaya daha imza attı. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan “Sepaş Enerji Buluşmaları”nda, her bölümde yeni bir konukla enerji sektörüne ilişkin merak edilenler konuşulacak.

İlk bölümde tedarik ve dağıtım farkı konuşuldu

Sepaş Enerji Kurumsal İletişim Yöneticisi Muhsine Küçük’ün sunuculuğunu üstlendiği programın, ilk bölüm konuğu Sepaş Enerji Müşteri Hizmetleri Müdürü Suat Kavgacı oldu. Elektrik sektöründe tedarik ve dağıtım şirketi arasındaki farkların ele alındığı söyleşide, aboneleri yakından ilgilendiren önemli bilgilere yer verildi.

YouTube, Spotify ve iTunes’tan takip edilebiliyor

“Enerjiyi konuşmak için buluşuyoruz” mottosuyla hazırlanan programın, Sepaş Enerji’nin YouTube, Spotify ve iTunes hesaplarından takip edilebileceği kaydedildi. Tüketicilerin sektöre dair öğrenmek isteyeceği online söyleşinin gelecek bölümlerindeyse elektrik sözleşmelerine ilişkin ayrıntılar, elektrik faturaları, doğru tarife seçimi, enerji ticareti ve yeşil enerji sertifikası gibi pek çok konuya yer verilecek.









