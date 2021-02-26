Sınavlar İçin Hafta Sonu Ek Seferler Yapılacak

27 Şubat 2021 Cumartesi günü Diyanet İşleri Başkanlığınca Mesleki Bilgiler Yeterlilik Sınavı, 28 Şubat Pazar günü ise Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafta sonu sınava girecek vatandaşların mağdur olmaması için ek seferler düzenleyecek.

2 AYRI SINAV

Covid-19 önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muhaf olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Kocaeli genelinde belirlenen hatlarda seferlere devam ediliyor. Bu hafta sonu 27 Şubat 2021 Cumartesi günü yapılacak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Yeterlilik Sınavı ve 28 Şubat Pazar günü ise Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafta sonu sınavlar için ek seferler düzenleyecek.

16 HATTA EK SEFER

27 Şubat 2021 Cumartesi günü Diyanet İşleri Başkanlığınca Mesleki Bilgiler Yeterlilik Sınavı için 16 hatta ek sefer yapılacak. Ek Sefer yapacak hatlar ise; 13, 145, 175, 190, 204, 265, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 650, 710, 750 ve 800.

20 HATTA EK SEFER

28 Şubat Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için ise 20 hatta ek sefer yapılacak. Ek Sefer yapacak hatlar ise; 13, 85, 175, 190, 255, 265, 405, 435, 530, 600, 630, 635, 640, 650, 710, 750 ve 755. Ayrıca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için 5 No.lu Kooperatife bağlı 33, 126 ve 133 No.lu hatlarda da ek sefer yapılacak.













