Talus, İlçe Ziyaretlerine Başlıyor:

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, ilçe ilçe ziyaretlere başlıyor. Seçim sürecindeki özverileri için teşkilatlara teşekkür ederek, yeni yol haritasını konuşacak.

ARA VERMEDEN YÖNETİMİ TOPLADI

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, seçim sonrası ara vermeden yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Seçim değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda ilçe ziyaretlerine başlayacağını açıklayan Talus, tüm tartışmaları geride bırakarak, Türkiye’yi kucaklayan bir anlayışla Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başladıklarını kaydetti. Demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkürlerini de ileten Talus, şunları söyledi:

TEŞEKKÜR ETTİ

“Gerek 14 Mayıs'ta gerek 28 Mayıs'ta tercihini hangi partiden, hangi adaydan yana kullanmış olursa olsun yurt içinde ve yurt dışında sandık başına giderek iradesine sahip çıkan demokrasimizin gücünü ispatlayan her vatandaşımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çok partili siyasi hayatımızın en önemli seçimlerinden birinde milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullandı.”

KAZANAN TÜRKİYE OLDU

“Ülkeyi yönetme sorumluluğuna Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakımızı layık gördü. Seçimin ilk turunda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek yasamada, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimiyle yürütmede tercihini bizden yana kullanan milletimize şükran borçluyuz. Bu sonuçla aslında kazanan sadece biz değil; kazanan Türkiye olmuştur.”

BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

“Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin kendisidir. Kazanan demokrasimizdir. Biz her fırsatta kazandığımızda ülkemizde kimse kaybetmeyecek demiştik. Yine aynı şekilde biz kazandığımızda tek kaybeden ülkemizle ilgili kirli senaryoların sahipleriyle onların uzantısı terör örgütleri ve tefeciler olacak demiştik. Bugün aynı sözü bir kez daha tekrarlıyoruz; kazanan 85 milyondur.”

VAKİT, TÜRKİYE VAKTİ

“Biz biliyoruz ki, Türkiye'nin gücü 85 milyonun hep beraber olmasından kaynaklanıyor. Biz bir ve beraber olursak, ülkemizin önünde kimse duramaz. Bu nedenle seçim dönemine dair tüm tartışmaları geride bırakarak, hep birlikte milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşip, bütünleşelim. Bu çağrı öylesine değil, kalben inandığımız bir çağrıdır. Vakit Türkiye vaktidir.”

İHA