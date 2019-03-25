Trafo Meydanı’nda Buluşma

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Seçim Kordinasyon Merkezi programı kapsamında vatandaşlarla buluştu. Gebze Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan Trafo Meydanı'nda düzenlenen mitinge Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Meclis Üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GELECEK DAHA GÜZEL OLACAK

Düzenlenen mitingde konuşma yapan AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, "Sizlere nerede yaşıyorsunuz diye sorulduğu zaman, Gebze'de yaşıyorum ve burada yaşamaktan mutluyum denilen bir şehir haline dönüştüreceğine inancım tamdır. 33 yıldır Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı olarak Türkiye'nin 81 vilayetinde hizmet veren bir adayımız var. İnanıyorum ki gelecek daha güzel olacak. Önümüzdeki hafta gerçekleştireceğimiz seçimlerin mahallemize, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



GEBZE'YE VEFA BORCUMUZU HİZMETLE ÖDEYECEĞİZ

Büyük bir coşkuyla kürsüye gelen Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz gerçekleştirdiği konuşmada, "43 yıldır yaşadığımız bu bölgeye vefa borcumuzu sizlerle birlikte yerel yönetimlerde hizmete dönüştürelim, Gebze halkımızı mutlu edelim istiyorum. Belediyecilik insan hayatında doğumdan ölüme kadar var olan bir aktivitedir. Bizler Gebzeli hemşerilerimizin doğumundan ölümüne kadar ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üretecek ve hep bir arada olacağız. Yeni dönemde her mahallede düzenli olarak halk meclisleri yapacağız ve mahallenin sorun ve taleplerini yerinde dinleyeceğiz. Bize iletilen konuların çözümü için çalışarak hemşerilerimizi yönetime ortak etmiş olacağız. Gençlere çok önem veriyorum. Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirip, yarınlara hazırlamamız gerekiyor. Etüt merkezleri, sosyal alanlar, spor alanları oluşturacağız. Bizim meclis üyesi listemizde bu dönem 9 tane genç kardeşimiz var. O genç kardeşlerimizle birlikte Gebze'ye en iyi hizmeti götürmenin gayret ve çabası içerisinde olacağız. " dedi.



YERLİ İŞBİRLİKÇİLER MAĞLUP OLACAK

Konuşmasında şu sözlere yer veren Büyükgöz, "Cumhur İttifakı'nın adayı olarak karşınızdayım. Bugün dünyada olup bitenleri seyrettiğimiz zaman görüyoruz. Daha on gün önce Yeni Zelanda'da müslüman kardeşlerimizi ettiler. Tarih nereye varırsa varsın onlar İstanbul'dan vazgeçmeyecek, bizde onlar ne şekilde gelirlerse gelsinler yine dimdik ayakta duracağız. 15 Temmuz'un akabinde Yenikapı ruhunun getirdiği sonuçtur Cumhur İttifakı. Sağduyumuzu, basiretimizi ortaya koyup, tarihi sorumluluğumuzu hissederek karar vermeliyiz. Biz insanımızın sağduyusuna güveniyoruz. Bu milletin aksine düşünenlerin dış mihrakların yerli işbirlikçiliğini yapanlar, inşallah bu milletin 31 Mart'ta sandıkta vereceği şahlanış şeklindeki cevabıyla bir kez daha mağlup olacaklar" ifadelerini kullandı.