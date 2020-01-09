TÜMSİAD’DAN EMNİYET MÜDÜRÜ VE MÜFTÜYE ZİYARET

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şubesi tarafından Gebze’ye yeni atanan Gebze Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili ve Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunuldu. Ziyaret heyetinde TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Furkan Şafak, Himmet Karadirek, Eyüp Tekin ve Şube Genel Sekreteri Önder Arslan yer aldı.

TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz ziyaretlerde dernek olarak yaptıkları faaliyetlerden bahsetti ve göreve yeni atanan Gebze Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili ve Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay’a yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunduklarını ifade etti. Tanışma ve sohbet şeklinde geçen ziyaretlerde Gebze Emniyet Müdürü Bilgili ve Gebze Müftüsü Kılıçbay TÜMSİAD heyetinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyetleri dile getirdiler.