TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz ziyaretlerde dernek olarak yaptıkları faaliyetlerden bahsetti ve göreve yeni atanan Gebze Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili ve Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay’a yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunduklarını ifade etti. Tanışma ve sohbet şeklinde geçen ziyaretlerde Gebze Emniyet Müdürü Bilgili ve Gebze Müftüsü Kılıçbay TÜMSİAD heyetinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyetleri dile getirdiler.
TÜMSİAD’DAN EMNİYET MÜDÜRÜ VE MÜFTÜYE ZİYARET
TÜMSİAD Gebze Şubesi Gebze’ye yeni atanan Gebze Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili ve Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay’a hayırlı olsun ziyareti
TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz ziyaretlerde dernek olarak yaptıkları faaliyetlerden bahsetti ve göreve yeni atanan Gebze Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili ve Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay’a yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunduklarını ifade etti. Tanışma ve sohbet şeklinde geçen ziyaretlerde Gebze Emniyet Müdürü Bilgili ve Gebze Müftüsü Kılıçbay TÜMSİAD heyetinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyetleri dile getirdiler.