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TÜMSİAD’DAN EMNİYET MÜDÜRÜ VE MÜFTÜYE ZİYARET

TÜMSİAD Gebze Şubesi Gebze’ye yeni atanan Gebze Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili ve Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay’a hayırlı olsun ziyareti

TÜMSİAD'DAN EMNİYET MÜDÜRÜ VE MÜFTÜYE ZİYARET

09 Ocak 2020 Perşembe 13:46

   Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Gebze Şubesi tarafından Gebze’ye yeni atanan Gebze Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili ve Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunuldu. Ziyaret heyetinde TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri Furkan Şafak, Himmet Karadirek, Eyüp Tekin ve Şube Genel Sekreteri Önder Arslan yer aldı.

    TÜMSİAD Gebze Şube Başkanı Ensar Korkmaz ziyaretlerde dernek olarak yaptıkları faaliyetlerden bahsetti ve göreve yeni atanan Gebze Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili ve Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay’a yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunduklarını ifade etti. Tanışma ve sohbet şeklinde geçen ziyaretlerde Gebze Emniyet Müdürü Bilgili ve Gebze Müftüsü Kılıçbay TÜMSİAD heyetinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyetleri dile getirdiler.

 

 


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GebzeTümsiadZiyaretMüftüEmniyet Müdürü
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