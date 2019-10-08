TÜRK DÜNYASI 4. ULUSLARARASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ VE BELGESEL FİLM YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gala Gösterimi ve Ödül Töreni TRT tarafından Canlı Yayınlandı 9 Ülke 9 Şehir Sloganı ile bu yıl 4.sü düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Filim Yarışması sonuçları açıklandı. Gala gösterimi ve ödül töreni TRT Avaz tarafından canlı yayınlandı.

Festivale Kültür Bakanlığı,Sınama Genel Müdürlügü TİKA ,Türk Dünyası Belediyeler birliği,Beyoğlu Belediyesi ile İstanbul Üniversitesi Başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 11 Üniversite ile Proje Ortaklığı oldu, bir çok sivil toplum örgütü de destek verdi.

TDGF tarafından düzenlenen yarışma büyük ilgi gördü. Türk belgesel Yapımcısı ve yönetmeni olan bir çok davetli katıldı.

Festival kapsamında geçtiğimiz aylarda vefat eden Kültür ve turizm bakan yardımcısı Prf Dr Haluk Dursun adına vefa ödülü verildi

TRT İstanbul tepe başı stüdyolarında düzenlenen ödül törenine sunucu Dede Korkut'un Türk Dünyası ile ilgili yaptığı dua ile başlaması duygulu anlar yaşattı.

Festivali düzenleyen Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir festivale her geçen gün ilginin büyüdüğünü ve marka haline geldiğini açıklayarak sözlerine şöyle devam etti ;

" İstanbul Üniversitesi Başta olmak Üzere Türk Dünyasından 11 Üniversitenin Proje ortağı olduğunu Festival ekibi olarak Amaçlarının Belgesel marifeti ile öncelikle Türk Dünyasının akabinde Dünyanın kültürüne ve sanatına katkı koymak olduğunu ifade ederek İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ve ekibine destekleri için teşekkür ederim"dedi.

Kimler Katıldı

Festival törenine Türk Dünyası Sinamacılar Birliği Başkanı Türkmenistan Eski Kültür Bakanı Hojakulu Narliyev, Kırgızistan Eski Kültür Bakanı Milletvekili Sadıg Şer Niyaz, Tataristan Müslüman Filmleri Başkanı Milyauşa Aytuganova, Kazakistan Sinema Genel Müdürü Kanat Torabay, Özbekistanlı Yapımcı Yönetmen Abdullayev Ulugbek, Özbekistanlı yapımcı Yönetmen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Jüri Başkanı Şuhrat Mahmudov Macaristanlı Yönetmen İvan Forgaş ve çok sayıda davetli katıldı

PROFESYONEL KATEGORİ

Birincilik Ödülü

YÜZLEŞME / NEJLA DEMİRCİ / TÜRKİYE

İkincilik Ödülü

TRANSİT / 2018 / MARİAM EL MARAKESHY / MISIR

Üçüncülük Ödülü

VATANA GİDERKEN - / HAYRİYE SAVAŞÇIOĞLU / TÜRKİYE

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ

Birincilik Ödülü

AYANA / 2019 / AİDANA TOPCHUBAEVA / KIRGIZİSTAN

İkincilik Ödülü

UÇURTMANIN PEŞİNDE / ANIL TOKUR / TÜRKİYE

Üçüncülük Ödülü

YAŞANAN TARİH/AYDIN NECEFOV / AZERBAYCAN

ÖZEL ÖDÜLLER

TÜRK KONSEYİ MODERN İPEK YOLU ÖZEL ÖDÜLÜ

Film adı: ATEŞKES

Yönetmen : GABOR SZABA / MACARİSTAN

JÜRİ KÜLTÜR SANAT ÖZEL ÖDÜLÜ

Film – KUŞATMA / TÜRKİYE

Yönetmen / - Adem Şenay

PROF. DR. A.HALUK DURSUN ADINA TÜRK DÜNYASI ONUR ÖDÜLÜ

Film Adı / SİMURG / TÜRKİYE

Yönetmen / - YAVUZ SELİM TAŞCIOĞLU

TÜRK DÜNYASI YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

Asanali Aşimov’a / KAZAKİSTAN















