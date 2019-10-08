TÜRK DÜNYASI 4. ULUSLARARASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ VE BELGESEL FİLM YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Festival kapsamında geçtiğimiz aylarda vefat eden Kültür ve turizm bakan yardımcısı Prf Dr Haluk Dursun adına vefa ödülü verildi
TRT İstanbul tepe başı stüdyolarında düzenlenen ödül törenine sunucu Dede Korkut'un Türk Dünyası ile ilgili yaptığı dua ile başlaması duygulu anlar yaşattı.
Festivali düzenleyen Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir festivale her geçen gün ilginin büyüdüğünü ve marka haline geldiğini açıklayarak sözlerine şöyle devam etti ;
" İstanbul Üniversitesi Başta olmak Üzere Türk Dünyasından 11 Üniversitenin Proje ortağı olduğunu Festival ekibi olarak Amaçlarının Belgesel marifeti ile öncelikle Türk Dünyasının akabinde Dünyanın kültürüne ve sanatına katkı koymak olduğunu ifade ederek İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ve ekibine destekleri için teşekkür ederim"dedi.
Kimler Katıldı
Festival törenine Türk Dünyası Sinamacılar Birliği Başkanı Türkmenistan Eski Kültür Bakanı Hojakulu Narliyev, Kırgızistan Eski Kültür Bakanı Milletvekili Sadıg Şer Niyaz, Tataristan Müslüman Filmleri Başkanı Milyauşa Aytuganova, Kazakistan Sinema Genel Müdürü Kanat Torabay, Özbekistanlı Yapımcı Yönetmen Abdullayev Ulugbek, Özbekistanlı yapımcı Yönetmen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Jüri Başkanı Şuhrat Mahmudov Macaristanlı Yönetmen İvan Forgaş ve çok sayıda davetli katıldı
Birincilik Ödülü
TRANSİT / 2018 / MARİAM EL MARAKESHY / MISIR
VATANA GİDERKEN - / HAYRİYE SAVAŞÇIOĞLU / TÜRKİYE
AYANA / 2019 / AİDANA TOPCHUBAEVA / KIRGIZİSTAN
UÇURTMANIN PEŞİNDE / ANIL TOKUR / TÜRKİYE
YAŞANAN TARİH/AYDIN NECEFOV / AZERBAYCAN
Film adı: ATEŞKES
Yönetmen : GABOR SZABA / MACARİSTAN
Film – KUŞATMA / TÜRKİYE
Yönetmen / - Adem Şenay
Film Adı / SİMURG / TÜRKİYE
Yönetmen / - YAVUZ SELİM TAŞCIOĞLU
Asanali Aşimov’a / KAZAKİSTAN