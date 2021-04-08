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TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 176 KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI

10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Emniyet Teşkilatımız, yaklaşık iki asırdır Vatan ve Milletin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamak, insan hak ve özgürlüklerini korumak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır.

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ 176 KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI

08 Nisan 2021 Perşembe 11:34


Bugün, ülkemizde güven ortamının tesisine yönelik takdire şayan gayretler sergileyen Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 176'ncı yılını kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Polis Teşkilatı, ülkede iç huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvencedir.176 yıllık bilgi ve deneyimiyle büyük başarılara imza atan Polis Teşkilatımız, vatandaşlarımızın çekinmeden, korkmadan başvurabileceği bir güven ve huzur kapısıdır. Kahraman Türk Polisi, devletinin ve milletinin değerlerine yürekten bağlı kalarak, devletinin ve milletinin bekası için hiç tereddüt etmeden canını feda etmekten çekinmemiş; Devletimiz, Aziz Milletimiz, istiklalimiz ve demokrasimiz için mücadele vermiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatı mensuplarının Polis Haftasını ve 10 Nisan Polis Günü’nü kutluyorum. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.
Seddar YAVUZ
Kocaeli Valisi


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