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Tuzla - Çayırova ulaşımı nefes alıcak

Tuzla- Çayırova arasında gerçekleştirilen bağlantı yolu projesinde kazı ve dolgu çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Tuzla - Çayırova ulaşımı nefes alıcak

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:21

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasına kolay ve konforlu ulaşım sağlamak için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yeni yapılan yollar trafik akışını hızlandırırken, alternatif ulaşım güzergâhı olarak da vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Bu doğrultuda Çayırova’da gerçekleştirilen bağlantı yolu çalışması ile İstanbul ile kolay bağlantı sağlanacak. Tuzla- Şifa Mahallesi ve Çayırova arasında yürütülen bağlantı yolu çalışması ile iki bölge arasında ulaşım daha da kolaylaştıracak. Projede şuanda köprü bağlantı yollarının kazı ve dolgu çalışmaları yapılıyor.

 

KÖPRÜ BAĞLANTI YOLLARININ KAZI VE DOLGULARI YAPILIYOR

Uygulama çalışmaları devam eden projede bağlantı yolunda köprünün tüm ayak ve kiriş imalatları tamamlandı. Bağlantı köprüsünün tabliye betonu döküldü. Çalışmalar kapsamında şuanda köprü bağlantı yollarının kazı ve dolgu çalışmaları yapılıyor. Kazı ve dolgu çalışmalarından sonra bağlantı yollarının yağmursuyu ve içme suyu hatlarının imalatı gerçekleştirilecek.

 

ULAŞIM SORUNU ORTADAN KALKACAK

Şekerpınar bağlantı yolu olan E-80’e doğrudan bağlantısı olmayan Şifa Mahallesi - Çayırova arasındaki ulaşım sorunu, bağlantı yolları sayesinde ortadan kalkacak. Çiftlik Caddesi üzerinden Şekerpınar bağlantı yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinleri projenin tamamlanmasının ardından Çayırova yönüne kolay ulaşım sağlayacak.

 

İKİ BÖLGE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Projenin hizmete girmesiyle E-80’e bağlantı sağlanarak hem doğu batı hem de kuzey güney yönlü trafik akışı sağlanacak. Mahallede yer alan tır parkının güney kısmında inşa edilecek köprü ve bağlantı yolları iki bölgeyi birbirine bağlayacak. Proje kapsamında 1 adet 91 buçuk metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde, bir adet de 90 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprü inşa ediliyor.

 

11 BİN 725 TON ASFALT SERİMİ

Proje kapsamında 2 bin 500 metre yol imalatı da gerçekleştirilecek. Çalışmada 4 bin 615 metreküp beton, 675 ton demir,  bin 429 metre yağmursuyu kanalizasyon hattı, 597 metre içme suyu hattı yapılacak. Köprüler için 852 metre kazık imalatı gerçekleştirilecek. Yollara 5 bin 600 metrekare parke, 10 bin 150 metre bordür döşenecek. Yollarda 11 bin 725 ton asfalt malzeme kullanılacak.

 

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